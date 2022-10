El Paradiso de Barcelona lidera la lista de los 50 mejores bares del mundo

Noticias

En la decimocuarta edición de "The World's 50 Best Bars 2022" fue elegida por primera vez una coctelería no ubicada en Nueva York o Londres.

El Paradiso de Barcelona (España) ha conseguido el primer puesto en la lista de los 50 mejores bares del mundo, "The World's 50 Best Bars 2022", que se ha dado a conocer este martes en la ciudad condal.

En la decimocuarta edición de esta clasificación de las 50 mejores coctelerías del mundo, que por primera vez ha sido revelada fuera de Londres, figuran otros tres bares españoles: Sips (Barcelona), en tercer lugar; Two Schmucks (Barcelona), en séptima posición, y Salmon Guru (Madrid), en el decimoquinto puesto.

"The World's 50 Best Bars 2022" incluye bares de 26 ciudades y por primera vez en sus 14 ediciones el primer puesto de la lista se le ha concedido a un bar no ubicado en las consideradas como las capitales históricas de la coctelería, Nueva York y Londres.

Según ha destacado la organización de esta clasificación en un comunicado, el Paradiso de Barcelona, "escondido detrás de un antiguo frigorífico en la parte trasera de una modesta tienda de embutidos en el barrio de El Born, ofrece una visión verdaderamente magistral del bar clandestino, combinando técnica, precisión y creatividad con un inquebrantable sentido de la diversión".

Mark Sansom, director de Contenidos de "The World's 50 Best Bars", ha afirmado: "El hecho de que esta sea la primera vez que coronamos a un bar fuera de Nueva York o Londres como The World's Best Bar es un testimonio de los enormes logros" del equipo del Paradiso.

"Desde que fue nombrado One To Watch en 2017, un año después de su apertura, Paradiso ha sido un fijo de la lista 50 Best, mejorando su clasificación año tras año. Es un honor nombrarlo como el The World's Best Bar y la victoria es un crédito para el programa de cócteles extravagantemente inventivo de Paradiso, su ética sostenible, su trabajo en la comunidad global de bares y su brillante sentido de la diversión", ha añadido.

Londres recupera su posición como capital europea de la coctelería con un total de cinco bares en la lista, con Tayer+Elementary en segunda posición y, a nivel mundial, es Nueva York la ciudad que lidera la clasificación con seis bares en la lista, más que cualquier otra ciudad del mundo.

Al igual que España, Italia coloca cuatro bares en esta lista, en Roma, Milán, Florencia y Nápoles, mientras que la capital griega, Atenas, cuenta con tres bares en esta clasificación de los 50 mejores.

París, Lisboa, Oslo y Estocolmo tienen un bar cada uno en la lista.

Licorería Limantour sigue encabezando el ascenso de la emergente escena coctelera de Ciudad de México, en cuarta posición, con la que se adjudica el título de The Best Bar in North America por segundo año consecutivo.

Otras tres coctelerías de la capital mexicana aparecen en la lista de las 50 mejores del mundo: Handshake Speakeasy (11), Baltra Bar (32) y el ganador del Michter's Art of Hospitality Award de este año, Hanky Panky (13).

The Best Bar in South America, en el número 10, es el Alquímico de Cartagena. Buenos Aires tiene tres entradas, con Florería Atlántico en el número 18; Tres Monos (27) y CoChinChina (42). El Carnaval de Lima ha vuelto a entrar en la lista en el número 44.

EFE

