Disputa por POS: Fiserv remarca que certificaciones de seguridad son “no negociables”

Luego de que el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) instruyera a través de una resolución a Geocom y a First Data —empresas de Fiserv— a conectar a sus redes a Getnet —del grupo dueño del Banco Santander—, sin exigir la certificación internacional FIME, la dueña de las dos primeras compañías emitió un comunicado donde señaló que “la calidad y la seguridad” son aspectos “no negociables” en sus operaciones.

Fiserv también remarcó que la empresa “tiene hoy la red de terminales multimarca más grande del país”, la que cumple “con todos los procesos y certificaciones de seguridad que se exigen y practican a nivel internacional”, según la declaración a la que accedió Montevideo Portal. Del mismo modo también apuntó que, mediante su “estrategia de crecimiento”, ofrecen “productos y servicios diferenciales que incluyen la aceptación de todos los sellos desde la apertura de la aquerencia”.

“Las bondades de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes son evidentes por el hecho de que otros adquirentes —aun teniendo su propia red de terminales— busquen interconectarse con nuestra red y beneficiarse de los mismos”, señaló el comunicado de Fiserv.

“En este sentido, y en referencia a las recientes menciones que se centran en la necesidad —por parte de Fiserv— de requerir a todos los actores que se interconecten con nosotros el cumplimiento de ciertos estándares de la industria (globalmente utilizados por todos los adquirentes de sellos internacionales), en Fiserv reforzamos nuestro compromiso continuo con la calidad y la seguridad como aspectos fundamentales y no negociables para garantizar tanto nuestra excelencia operativa como el éxito de todos los comercios que forman parte de nuestra red”, agregó la empresa.

Según una resolución del BCU fechada el 25 de octubre, el directorio del regulador falló acerca de una denuncia realizada por Getnet sobre que Geocom y First Data “bloquean en forma injustificada e inhiben a los comercios en su elección como adquiriente”.

La resolución del BCU recuerda “que, en el contexto de la multiadquirencia, las entidades administradoras de POS deberán realizar todos los ajustes necesarios para direccionar las transacciones de pago recibidas por el comercio al adquirente de medios electrónicos de pago que el comercio haya elegido”.

En tanto, con base en el documento oficial, Geocom y First Data alegaron que “existen estándares de seguridad y requisitos técnicos definidos corporativamente para que terceros puedan operar e interconectarse a su red”.

En particular, First Data apuntó que “la certificación FIME es un requisito que cumplen todos los adquirentes, excepto Getnet Uruguay S. A., por lo cual, dicha empresa debe conectarse en similares condiciones que lo han realizado otros adquirentes”.

Sin embargo, el BCU refutó este argumento. “La Gerencia de Sistema Pagos considera que la razonabilidad del requisito exigido por First Data Uruguay S.R.L. y Geocom Uruguay S. A. de certificación EMV Dual Interface (estándar de interoperabilidad que refiere a la interacción entre componentes) a realizarse a través de un tercero, en este caso FIME, no se encuentra debidamente justificada en tanto el sello Mastercard informó que no exige dicha certificación”, dice la resolución.

“Si bien la certificación antes señalada solo engloba las transacciones realizadas con el sello Mastercard, no se observó por parte de los administradores de POS la disposición para comenzar a operar con el resto de las transacciones, por lo que el requisito está obstaculizando la totalidad de la interconexión”, agrega el texto.

