Disputa entre empresa de grupo Santander y Fiserv por POS: ¿qué definió BCU ante denuncia?

El Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó a Geocom y a First Data —empresas de Fiserv— a conectar a sus redes a Getnet —del grupo dueño del Banco Santander—, sin exigir la certificación internacional FIME.

Según una resolución del directorio del regulador a la que accedió Montevideo Portal, la institución falló así acerca de una denuncia realizada por Getnet sobre que Geocom y First Data “bloquean en forma injustificada e inhiben a los comercios en su elección como adquiriente”, según consigna el documento del BCU fechado el 25 de octubre.

La resolución también señala que, en su denuncia, Getnet afirma que las otras compañías “como 'peaje' para su ingreso al mercado pretenden limitar los beneficios que se podría asociar a la oferta, alterando los principios y reglas del mercado multiadquirente”.

La instrucción para Geocom tiene un plazo máximo de 15 días para su cumplimiento, mientras para First Data de 30 días corridos a partir de la notificación.

Getnet, del grupo Santander, está autorizada para operar en Uruguay como adquiriente de medios de pago. Al tiempo que Geocom y First Data están registradas como administradoras de redes de terminales de POS, mientras que First Data es también adquiriente.

Durante el año 2022, recordó el BCU, las empresas llegaron a un acuerdo, pero no se implementó, por lo que “se instó en enero de 2023 a las tres instituciones a avanzar en una negociación real para alcanzar un cronograma de implementación de la interconexión”.

La resolución del BCU recuerda “que, en el contexto de la multiadquirencia, las entidades administradoras de POS deberán realizar todos los ajustes necesarios para direccionar las transacciones de pago recibidas por el comercio al adquirente de medios electrónicos de pago que el comercio haya elegido”.

Por su parte, de acuerdo con la resolución, Geocom y First Data alegaron que “existen estándares de seguridad y requisitos técnicos definidos corporativamente para que terceros puedan operar e interconectarse a su red”.

En particular, First Data apuntó que “la certificación FIME es un requisito que cumplen todos los adquirentes, excepto Getnet Uruguay S.A., por lo cual, dicha empresa debe conectarse en similares condiciones que lo han realizado otros adquirentes”.

Sin embargo, el BCU refutó este argumento. “La Gerencia de Sistema Pagos considera que la razonabilidad del requisito exigido por First Data Uruguay S.R.L. y Geocom Uruguay S.A. de certificación EMV Dual Interface (estándar de interoperabilidad que refiere a la interacción entre componentes) a realizarse a través de un tercero, en este caso FIME, no se encuentra debidamente justificada en tanto el sello Mastercard informó que no exige dicha certificación”, dice la resolución.

“Si bien la certificación antes señalada solo engloba las transacciones realizadas con el sello Mastercard, no se observó por parte de los administradores de POS la disposición para comenzar a operar con el resto de las transacciones, por lo que el requisito está obstaculizando la totalidad de la interconexión”, agrega el texto.

Asimismo, el regulador apuntó que “es Getnet en su calidad de adquirente y no el administrador de la red (First Data Uruguay S.R.L. y Geocom Uruguay S.A.), quien define los requisitos para la interconexión”.

“En el acuerdo de interconexión oportunamente suscrito por las partes el 17 de octubre de 2022, no se estableció como requisito la certificación FIME, por lo que ahora, no resulta razonable –y por lo tanto jurídicamente admisible que First Data Uruguay S.R.L. lo requiera como condición para efectivizar la interconexión, sin la aceptación de Getnet Uruguay S.A”, concluye el BCU en sus argumentos.

