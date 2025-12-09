Noticias

Adquisición de Saceem por parte de NGE: la cifra millonaria que cerró la venta

El grupo francés NGE, cuarto actor de la construcción en su país, anunció la finalización de la adquisición de la empresa uruguaya Saceem y reveló cuál fue la cifra millonaria de la compra.

Según los franceses, esta operación representa su “mayor crecimiento externo a nivel internacional”. El valor empresarial de la adquisición asciende a US$ 45 millones, indicó NGE en un comunicado.

Con esta operación, la facturación internacional de NGE crece un 78% en un año (datos proforma) y alcanza los 720 millones de euros.

Fundada en 1951, la uruguaya Saceem se consolidó como un actor de referencia en los sectores de la construcción. En 2024, sus actividades de Infraestructura representaron el 45% de su facturación, seguidas por carreteras (18 %) y edificación (11 %).

“Al unirnos a NGE, consolidamos nuestra posición en América Latina e ingresamos a un grupo que nos permitirá acelerar nuestro desarrollo. Esta etapa estratégica fortalece nuestra capacidad de inversión y nos abre el acceso a mercados dinámicos en la región. Dispondremos de una mayor fuerza operativa que nos permitirá alcanzar mercados de futuro, especialmente en movilidad, energía y agua”, dijo Alejandro Ruibal, director general de Saceem.

Para NGE, la adquisición de Saceem refuerza su estrategia Multiservicio y convierte a América Latina en su zona internacional prioritaria, por delante de África. El grupo busca consolidar su posición en infraestructuras estratégicas y financiamiento público-privado, apoyándose en la experiencia regional de Saceem.