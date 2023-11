¿Por qué Latam eximió las tarifas de recargo solo para los fanáticos de Taylor Swift?

Los conciertos de Taylor Swift en Buenos Aires, que agotaron las localidades del estadio Monumental de River Plate en 24 horas, son un nuevo indicador de cómo las swifties inciden en la industria de los viajes, señaló la revista Forbes.

El viernes pasado, cuando la cantante iba a dar su segundo de los tres conciertos en Buenos Aires, tuvo que posponer una de las presentaciones por mal tiempo.

Eso, implicaba para varias swifties buscar nuevos pasajes, alojamiento, cambiar sus planes. En tanto, LATAM, la aerolínea más grande de América del Sur, ofreció un inusual beneficio a los fanáticos de Swift: anunció que no cobraría a sus clientes tarifas por cambio o diferencias si cambiaban sus vuelos desde Buenos Aires.

Así, con una estrategia en redes sociales, LATAM usó el hashtag #AtenciónSwifties y emitió un comunicado: “Sabemos que tus planes cambiaron, por eso a partir de hoy actualizamos nuestra política de flexibilidad para que quienes tenían vuelo programado desde Buenos Aires los días 11 y 12 de noviembre”.

Además, indicó a sus clientes que podían volver a reservar sus vuelos de regreso hasta el 17 de noviembre y que la aerolínea no aplicaría cargos.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw