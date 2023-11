Una tormenta eléctrica frustró el segundo show de Taylor Swift en Buenos Aires

El segundo de los tres conciertos programados por la estrella pop estadounidense Taylor Swift en Buenos Aires fue cancelado este viernes por la tormenta eléctrica y las intensas lluvias que azotaron la capital argentina, anunciaron los organizadores.

El show fue reprogramado para el domingo “debido a las condiciones climáticas adversas y priorizando la seguridad del público”, informaron.

“Me encantan los conciertos bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en riesgo a mis seguidores o a mi equipo. Reprogramamos el show de esta noche para el domingo porque las condiciones climáticas son realmente tan caóticas que sería riesgoso ensayar y dar el concierto. La buena noticia es que voy a quedarme en Argentina más tiempo”, publicó Swift en Instagram y Twitter.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw