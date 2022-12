“Nos posicionamos como la mejor oferta de contenidos del país”, afirmó presidente de Antel

Noticias

Los clientes de Antel, tanto de telefonía móvil como de fibra óptica, podrán acceder a planes que incluirán conectividad y contenidos —de fútbol uruguayo, ligas internacionales, eventos deportivos, películas y series— mediante las plataformas Star+ y Disney+, ya que este miércoles se cerró el acuerdo entre la compañía estatal y The Walt Disney Company. De este modo, Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, aseguró: “Nos posicionamos como la mejor oferta de contenidos del Uruguay”.

Además, Gurméndez resaltó que esta oferta a los clientes de Antel se realice “en las condiciones más convenientes de precio”. Según el presidente de la empresa estatal, “todo el directorio” impulsó el acuerdo, que es “parte del plan de acciones que Antel viene ejecutando para seguir siendo la empresa por elección libre de los uruguayos”.

Mediante Star+, los clientes podrán acceder al contenido deportivo de ESPN, que incluye, además del fútbol uruguayo, eventos en vivo de las ligas más importantes y otros campeonatos deportivos como el tenis de los Grand Slam y golf. A su vez, en su catálogo incluye series como This Is Us; comedias animadas como Los Simpson; películas taquilleras; producciones originales de Star. Además, la plataforma transmite eventos culturales en vivo como el TINI Tour 2022 y los Premios Gardel.

Por otro lado, Disney+ centraliza las películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, e incluye estrenos audiovisuales.

A partir de este miércoles, todos los clientes de Antel que cuentan con planes de fibra óptica cuyo valor supere los 2.390 pesos al mes podrán acceder a la suscripción de Star+. Además, por 99 pesos adicionales por mes podrán sintonizar Disney+. Asimismo, quienes contraten estos planes de fibra óptica con Star+ incluido, tendrán un 20% de descuento sobre el cargo fijo mensual durante los primeros tres meses, indicó Antel.

Al mismo tiempo, para los clientes de telefonía móvil, Antel dispone un nuevo plan móvil que por 2.390 pesos al mes incluye la suscripción de Star+ y, también, por 99 pesos adicionales por mes podrán sumar el acceso a Disney+.

Además, Antel ofrece una recarga que permite el acceso a Star+, con una vigencia de 30 días, por un valor de 1.350 pesos. Para los servicios de telefonía móvil incluye 20 GB, mientras que para los de Internet Hogar por Tráfico 50 GB.

Por último, todos los clientes de Antel podrán contratar las suscripciones a Star+, Disney+ o Combo+, “a la carta”, e incluir el cargo recurrente en su factura fija y/o móvil. Los precios de lanzamiento son: Star+ 1.050 pesos, Disney+ 315 pesos, Combo+ 1.134 pesos.

¿Cómo contratar los planes?

Los planes de fibra y de telefonía móvil con Star+ incluido se pueden contratar en los canales habituales de Antel: tienda en línea, locales comerciales, agentes de venta oficiales y atención telefónica.

Las recargas con Star+ incluido se pueden adquirir a través de los canales habituales de compra de recargas.

Las suscripciones “a la carta” se contratan exclusivamente a través de Antel TV, pudiendo elegir el cliente entre contratar Star+, Disney+ o Combo+.

¿Cómo activar la suscripción?

Quienes accedan a los planes con Star+ incluido deberán activar sus suscripciones a través de Mi Antel. De este modo, el cliente deberá asociar el servicio que cuenta con el beneficio y presionar el botón “Activar” ubicado en la descripción de este. Luego, será dirigido al sitio de Star+ para crear su cuenta y acceder al contenido.

Si se desea contratar Disney+, una vez activado Star+, se deberá realizar a través de Mi Antel presionando el botón “Contratar Combo+”. Una vez contratado, tendrá acceso a Disney+ con la misma cuenta creada para sintonizar Star+.

Para las suscripciones “a la carta”, luego de haber realizado la compra a través de Antel TV, el cliente deberá presionar el botón “Activar Star+/Disney+/Combo+”. Luego, será dirigido al sitio de Star+ para crear su cuenta y comenzar a disfrutar del mejor contenido.