Antel aprueba acuerdo con Disney para el acceso a contenidos en Uruguay

Empresas

El directorio de Antel aprobó un acuerdo con Disney, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. La empresa de telecomunicaciones estatal informó que la compañía de entretenimiento líder a nivel mundial le permitirá a Antel ser distribuidor en Uruguay de sus servicios de streaming.

“De este modo, quienes sean clientes de Antel podrán acceder a los contenidos de Disney+ y Star+, y a Combo+, la oferta comercial que pone a disposición la suscripción a ambas plataformas independientes entre sí, a través de distintos planes que se lanzarán en el futuro”, informó la empresa estatal en un comunicado.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo que este acuerdo “será de un gran beneficio para los clientes de Antel, tanto de telefonía móvil como de banda ancha fija”.

“Nos permitirá seguir diferenciándonos como el operador con la mejor oferta de servicios para que los uruguayos nos sigan prefiriendo. El acuerdo con Disney forma parte de una estrategia definida para que sigamos siendo la empresa líder de telecomunicaciones en el país, en este nuevo escenario de mayor competencia que se está dando en el país. Es el acuerdo de contenidos más grande e importante que Antel ha logrado en su historia, y se incorpora a las ofertas de entretenimiento, deportes e información nacional, ya disponibles para nuestros clientes”, agregó el jerarca.

Disney+ está presente en América Latina desde noviembre de 2020, mientras que Star+ llegó en agosto del 2021. Ambas plataformas, que se pueden contratar en forma combinada a través de Combo+, o de manera separada, tienen una amplia oferta de contenidos.

A través de Star+ los suscriptores pueden acceder al contenido deportivo con la calidad de producción e imágenes de ESPN que incluye, además del fútbol uruguayo, eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos del mundo, como el tenis de los Grand Slam y lo mejor del golf. A su vez, en Star+ pueden encontrar todas las temporadas de series como This Is Us; comedias animadas como Los Simpsons; películas como Los ojos de Tammy Faye y Depredador: La presa; y una creciente colección de producciones originales Star desarrolladas íntegramente en la región como Santa Evita y Limbo, y eventos en vivo como el “TINI Tour 2022” y los Premios Gardel.

Disney+, por su parte, es el hogar de las películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo recientes estrenos cinematográficos como Lightyear de Disney y Pixar, Encanto de Walt Disney Animation Studios, Thor de Marvel Studios; las series más esperadas y aclamadas; y producciones originales latinoamericanas como Disney Entrelazados, Siempre fui yo, Todo Igual... O no, Tierra incógnita y Papás por encargo.