Mayor incremento del VIH en Uruguay es entre jóvenes: habría bajado percepción de riesgo

Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó información sobre el avance del VIH-SIDA en Uruguay y entre los principales datos se destaca un aumento en la cantidad de diagnosticados, principalmente entre los jóvenes.

En concreto, el año pasado se diagnosticaron 988 nuevos casos. El mayor incremento se dio en el grupo etario de 15 a 24 años, en donde habría bajado la percepción del riesgo. Además, de estos nuevos casos, dos tercios son varones.

La tendencia de diagnósticos venía en descenso, pero en el último año creció. Esto, en parte, se explica por la realización de 130.000 test de detección más que en 2017. "Si calculamos el número de personas que diagnosticamos con respecto a las pruebas hechas, veremos que se mantiene el mismo porcentaje. Un 0,2 % de las personas que se testean son positivas", explicó la responsable del Área Programática ITS Sida del MSP, Susana Cabrera.

Para revertir el aumento del VIH entre los jóvenes se evalúa la estrategia de prevención porque "ya no alcanza con hablar solo del condón, que es el método ideal de prevención. Es importante seguir teniéndole respeto al VIH para evitar la infección", argumentó Cabrera en una conferencia consignada por la web de Presidencia.

La jerarca informó que existen métodos alternativos, considerados innovaciones, que se deben comenzar a contemplar, como por ejemplo el uso de fármacos antirretrovirales orales (pastillas). Lo llaman "prevención combinada".

"Así como en el embarazo se habla del preservativo y anticoncepción o el DIU, estrategias que se combinan, en el VIH cada vez hay más evidencias de que es posible complementarlas", agregó.

Esta modalidad es para poblaciones con mayor exposición vinculada a sus prácticas sexuales, más que por la identidad de género o la orientación sexual. Cabrera puso como ejemplo de estos casos las personas que no tienen pareja estable y no usan siempre preservativo, también a quienes están en situaciones de abuso y no pueden negociar el uso del condón.

Si bien la medicación está en el país, y se utiliza en el grupo de mujeres embarazadas con parejas serodiscordantes, los programas aún no están implementados, pero se trabaja en su planificación. "No es una prestación, pero la persona lo puede adquirir a nivel privado", aclaró.

Cabrera destacó que cualquier persona que requiera los medicamentos puede acceder sin costo en el sector público y con un ticket moderado en el sector privado.

Sobre el avance del VIH en Uruguay, en concreto, de las 11.500 personas diagnosticadas en 2018 unas 8.100 se encuentran bajo tratamiento, mil más que en 2017.