Uruguay es uno los siete países americanos que le están ganando al COVID-19

Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Solo 7 países de América están ganando la batalla contra la COVID-19, mientras que Paraguay se aproxima y 18 naciones ni siquiera están cerca y tienen mucho por hacer para derrotarla, incluyendo a EE.UU. y Brasil, los dos países del mundo con más casos y muertes por la enfermedad.

Así se desprende de las más recientes cifras de End Coronavirus (ECV), una coalición internacional de más de 4.000 científicos, líderes comunitarios y personas preocupadas por la pandemia, que usando el promedio de los nuevos casos registrados durante 7 días establece que actualmente 46 países "vencen" a la pandemia.

Dentro de un grupo en los que se encuentran naciones como Australia, Níger, Islandia, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Túnez, Vietnam y la propia China, donde surgió el coronavirus, son varios países del Caribe, acompañados de Uruguay, los que se encaminan a superar a la enfermedad.

APLANANDO LA CURVA

De todos ellos, Trinidad y Tobago es el que parece estar en la mejor posición, con 123 casos totales y ninguno nuevo en promedio en una semana y con una curva casi totalmente plana desde finales de abril, pese a un pequeño repunte en los últimos días.

Siguen en el listado de esta organización, cuyas cifras más recientes son de este lunes pasado y están basadas en datos de la Universidad Johns Hopkins, Belice (20/0), Barbados (96/0) y Bahamas (103/0), que aunque tienen registrados menos enfermos por la COVID-19 han presentado en las últimas semanas más variaciones que Trinidad y Tobago, de acuerdo a los gráficos de ECV.

Uruguay, con 848 casos totales, tampoco reportó contagios, mientras que Jamaica aparece con 617 enfermos en total y 2 casos nuevos por día en promedio durante los 7 días contabilizados hasta ayer.

