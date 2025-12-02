Fútbol uruguayo

Trostchansky: lo que pedirá Peñarol por Herrera y críticas a dirigentes propios y rivales

Julio Trostchansky, delegado de Peñarol, se pronunció este martes en sus redes sociales sobre las finales perdidas contra Nacional: “Un día de bronca y silencio postclásico alcanza. Ahora toca levantarse, asumir lo que hicimos mal y trabajar para corregirlo. La historia de nuestro club exige autocrítica, carácter y foco en los objetivos que nos corresponden”.

Luego también habló en el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes y fue contundente: “Lo importante, como dirigentes, es dar la cara en este momento porque somos responsables”.

“Está bien, postclásico, mascar la bronca y la indignación por cosas que sucedieron allí, pero ya hoy mirar para adelante porque hay un año que va a comenzar, en el que Peñarol tiene la obligación de ganar el campeonato”, ahondó.

Las finales las describió como “un par de partidos que fueron muy apretados” en los que “pequeños errores, o grandes desde el punto de vista arbitral, tienen consecuencias como las que hubo, generando que todo el trabajo de un año quede despojado”.

Hilando con las polémicas arbitrales, se refirió al posteo que el dirigente carbonero Rodolfo Catino, quien dijo que “la estrategia de confrontación pública permanente no ha dado resultados y ha aislado al club en momentos decisivos”.

“Lo respeto mucho, pero la pregunta que le hago es: ¿estando dentro de la AUF, nos fue bien? ¿Nos fue mejor?”, se preguntó Trostchansky.

Y añadió: “Antes de que iniciara [Ignacio] Ruglio sus mandatos, adentro de la AUF estuvieron Gastón Tealdi, Rafael Fernández, Edgar Welker, y esos años fueron los peores de la historia de Peñarol en materia deportiva”.

“Terminó siendo un cargo que buscaba más el beneficio personal, de cumplir con el ego, que fortalecer la política de Peñarol”, aseguró, y agregó: “Estar dentro de la AUF, nunca benefició a Peñarol en los últimos años”.

“Desde la salida de la AUF, estuvimos en la mayoría de las definiciones de los campeonatos. El poder lo tenemos por ser Peñarol”, comentó. “Las formas no quitan el problema”, señaló.

Por otra parte, Antonio Palma, directivo de Nacional, dijo este lunes que “Trostchansky hizo gestos y señas a los hinchas por la ventana del palco”.

“Yo fui al estadio de Peñarol y grité los goles como un enfermo, pero nunca hice un gesto. Me pareció fuera de lugar lo que hizo. La gente quería subir a buscarlos, pero Nacional puso mucha seguridad”, continuó.

Más polémicas

Ante eso, el delegado de Peñarol lo chicaneó: “El único Palma dirigente del fútbol que conozco es José Luis Palma [padre de Antonio y presidente de Liverpool]. Un caballero al cual respeto muchísimo”. “Los dirigentes de Nacional tiene que dedicarse a festejar”, dijo.

Con respecto a lo ocurrido el domingo, detalló: “Recibimos insultos permanentes, nos tiraron cosas y eso generan situaciones violentas. Si tuve gestos con algún parcial, no tengo problemas en pedir disculpas. En el Parque Central no tenemos cuidados”.

Un poco de fútbol

Diego Aguirre “debe estar caliente y con bronca”, quien “hizo sacar a cinco técnicos en Nacional [los nombró y fueron tres: Álvaro Recoba, Martín Lasarte y Pablo Peirano]”.

“Ahora no importa mucho el Clausura y la Copa Uruguay”, indicó, pero aclaró: “Mi deseo es que se quede y la obligación de la dirigencia es darle todos los elementos necesarios que él entienda para poder lograr los objetivos”.

Y cerró hablando de Nahuel Herrera: “Ojalá se quede todo el año”, mencionó, y dijo que “por ahí anda” el piso que pedirán por él cuando le dijeron las cifras de entre siete y ocho millones de dólares.

