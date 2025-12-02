El posteo de Rodolfo Catino: “Peñarol debe defenderse siempre, pero hacerlo con altura”

Fútbol uruguayo

Peñarol tendrá elecciones en diciembre de 2026, cuando finalice el segundo mandato de Ignacio Ruglio como presidente del club, y el clima electoral ya empieza a palpitarse. En ese contexto, Rodolfo Catino, secretario general del club, realizó un posteo referido a la final perdida el pasado domingo ante Nacional en el Gran Parque Central.

El directivo aurinegro, opositor al sector oficialista que resultó reelecto en 2023, lamentó que se repitan errores arbitrales contra el primer equipo y llamó a combatirlos, pero cambiando la estrategia que utiliza el actual gobierno del club en los ámbitos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Asimismo, reclamó “orden puertas adentro”.

“Duele perder una final clásica. Pero duele más ver cómo los errores arbitrales se repiten y terminan afectando la credibilidad de nuestro fútbol. Esto no es nuevo y exige respuestas serias y estructurales. Peñarol debe defenderse siempre, pero hacerlo con altura”, escribió en su cuenta de X.

“La estrategia de confrontación pública permanente no ha dado resultados y ha aislado al club en momentos decisivos. No estoy de acuerdo con ese camino: no representa nuestra historia ni nuestra grandeza. Las batallas de verdad se dan en los ámbitos que corresponden”, señaló.

“También necesitamos orden puertas adentro. La política del ‘contra todos’ y las prioridades personales nos han debilitado. Peñarol debe recuperar su forma histórica de influir: con seriedad, unidad en lo esencial y peso real en las mesas donde se decide el fútbol”, concluyó.

