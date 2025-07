Segunda: Cerrito, que iba último, venció a Albion, que perdió la punta con Tacuarembó

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La novena fecha de la Segunda División Profesional se puso en marcha este sábado por la mañana con la goleada 5-1 de Colón sobre Uruguay Montevideo y la derrota 1-0 de Rampla Juniors ante Rentistas en el debut de Mario Saralegui como DT.

La etapa continuó con la sorpresiva derrota de Albion, que llegaba como único líder del campeonato, a manos de Cerrito, que hasta esta jornada iba último en la tabla Anual. Federico Millacet convirtió el gol que selló el 1-0 del conjunto auriverde en el Parque Maracaná.

Un rato después, Tacuarembó se hizo fuerte en el Goyenola, donde se impuso a Atenas de San Carlos 1-0 con gol del colombiano Nicolás González para quedar solo en el primer puesto.

En el último cotejo sabatino, Central Español y Artigas igualaron sin goles en el Parque Palermo, donde el trámite fue chato y parejo en general, pero con mejores situaciones de gol para el conjunto local, que sigue en puestos de playoffs por el tercer ascenso.

La fecha culminará este domingo con dos partidos: La Luz frente a Fénix en el Complejo Rentistas desde las 10:00 horas y Deportivo Maldonado ante Oriental de La Luz en el Estadio Domingo Burgueño Miguel a las 11:00.

FECHA 9

Sábado 5

Colón 5-1 Uruguay Montevideo

Goles: 1’ Lucas Espinosa (C), 15’ y 27’ Martín Correa (C), 25’ Cristian Cruz (C), 62’ Facundo Borges (UM) y 74’ Agustín Navarro (C).

Parque Palermo

Rentistas 1-0 Rampla Juniors

Gol: 86’ Lautaro Dufur (R)

Complejo Rentistas

Cerrito 1-0 Albion

Gol: 53’ Federico Millacet (C)

Parque Maracaná

Tacuarembó 1-0 Atenas

Gol: 79’ Nicolás González (T)

Estadio Goyenola

Central Español 0-0 Artigas (TV)

Parque Palermo

Domingo 6

La Luz-Fénix (TV)

10:00

Complejo Rentistas

Deportivo Maldonado-Oriental

11:00

Estadio Domingo Burgueño Miguel

TABLA ANUAL



Tacuarembó – 33 puntos

Albion – 32

Oriental – 26

Atenas – 25

Central Español – 24

Colón – 23

Rentistas – 23

Deportivo Maldonado – 21

Fénix – 20

Uruguay Montevideo – 17

Artigas – 11

Cerrito – 10

Rampla Juniors – 9

La Luz – 8



FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy