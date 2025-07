Segunda: Mario Saralegui debutó como DT de Rampla con una nueva derrota; Colón ganó 5-1

Fútbol uruguayo

La novena fecha de la Segunda División Profesional se puso en marcha este sábado por la mañana con la tremenda goleada 5-1 de Colón sobre Uruguay Montevideo en el Parque Palermo, resultado que le permite meterse en puestos de playoffs.

Más tarde, se dio el debut de Mario Saralegui como entrenador de Rampla Juniors, con el objetivo de sacar al Picapiedra de la zona de descenso, pero empezó con el pie izquierdo al perder 1-0 como visitante frente a Rentistas, que sigue peleando por los playoffs.

A las 15:00 jugarán Cerrito y Albion, a las 16:00 Tacuarembó con Atenas de San Carlos y a las 18:30 Central Español con Artigas.

La fecha culminará este domingo con dos partidos: La Luz frente a Fénix en el Complejo Rentistas desde las 10:00 horas y Deportivo Maldonado ante Oriental de La Luz en el Estadio Domingo Burgueño Miguel a las 11:00.

FECHA 9

Sábado 5

Colón 5-1 Uruguay Montevideo

Goles: 1’ Lucas Espinosa (C), 15’ y 27’ Martín Correa (C), 25’ Cristian Cruz (C), 62’ Facundo Borges (UM) y 74’ Agustín Navarro (C).

Parque Palermo

Rentistas 1-0 Rampla Juniors

Gol: 86’ Lautaro Dufur (R)

Complejo Rentistas

Cerrito-Albion (TV)

15:00

Parque Maracaná

Tacuarembó-Atenas

16:00

Estadio Goyenola

Central Español-Artigas (TV)

18:30

Parque Palermo

Domingo 6

La Luz-Fénix (TV)

10:00

Complejo Rentistas

Deportivo Maldonado-Oriental

11:00

Estadio Domingo Burgueño Miguel

TABLA ANUAL

Albion – 32 puntos

Tacuarembó – 30

Oriental – 26

Atenas – 25

Central Español – 23

Colón – 23

Rentistas – 23

Deportivo Maldonado – 21

Fénix – 20

Uruguay Montevideo – 17

Artigas – 10

Rampla Juniors – 9

La Luz – 8

Cerrito – 7

