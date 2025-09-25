Fútbol Internacional

Rodrigo Aguirre recibió un duro codazo y no pudo seguir jugando por inflamación de su ojo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este miércoles por la noche, América venció 1-0 como visitante a Atlético San Luis por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX y lograr quedar a tres puntos de la cima, con siete jornadas aún por disputarse.

Alex Zendejas, a los 89 minutos, fue el autor del único gol del partido. Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre jugaron para la visita, mientras que Juan Manuel Sanabria estuvo en cancha por el local.

Aguirre, justamente, fue protagonista de una desafortunada jugada en la que recibió un codazo del arquero Andrés Sánchez luego de que este rechazara el balón con sus puños. El delantero iba dispuesto a cabecear, pero no llegó a tiempo.

Las imágenes son escalofriantes, ya que su ojo derecho quedó completamente inflamado. No pudo continuar jugando, e ingresó en su lugar Zendejas.

Según medios mexicanos, le realizaron estudios y se descartó una fractura en el rostro.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy