El tremendo golazo de atrás de la mitad de la cancha del ex-Peñarol Homenchenko en México

Cruz Azul sigue liderando el Torneo Apertura de la Liga MX luego de haber empatad o2-2 como local este miércoles frente a Querétaro, que tuvo al ex-Peñarol Santiago Homenchenko en un nivel extraordinario.

La Máquina Cementara comenzó ganando con un golazo del argentino José Paradela a los 14 minutos, pero el uruguayo de los Gallos Blancos empató el partido a los 20’ con una volea tras una desconcentración defensiva del rival en un tiro de esquina.

Pero la locura llegó a los 35’, cuando Homenchenko recuperó la pelota en el borde de su área, avanzó unos metros, levantó la cabeza y, al ver al arquero Kevin Mier adelantado, decidió rematar desde atrás de la mitad de la cancha.

Ese disparo se transformó en un golazo digno del Premio Puskas al mejor gol el año que otorga la FIFA. El mercedario, que está jugando de zaguero, llegó a cuatro goles en siete partidos jugados.

A los 62’ fue expulsado Jhojan Julio en Querétaro y más tarde, a los 75’, Cruz Azul sufrió la roja de Luka Romero, pero a los 83’ llegó la igualdad por parte de otro ex-Peñarol: Gabriel Toro Fernández, que suma cuatro tantos en seis encuentros.

Con este resultado, Cruz Azul lidera con 24 puntos, dos más que Toluca, que este miércoles goleó 6-2 a Monterrey. Querétaro, en tanto, no levanta cabeza y marcha 16º entre 18 equipos con solamente ocho unidades.

