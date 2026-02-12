Renunció presidente de Comisión Disciplinaria por resolución de AUF que “vulnera derechos”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este miércoles, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo contra Peñarol y Nacional por las denuncias tras la final clásica de la Supercopa Uruguaya.

Las sanciones para ambos fueron multas económicas: 180 U.R. (ciento ochenta unidades reajustables) para Nacional y 200 U.R. (doscientas unidades reajustables) para Peñarol.

Sin embargo, sorprendió que el presidente, el escribano Daniel Queijo, no participó del fallo, y horas después se supo que presentó su renuncia por no estar de acuerdo con el protocolo de vocería que implementó la AUF.

¿En qué consiste? Los miembros del Comité ejecutivo y la Dirección Ejecutiva son, desde enero de 2025, “los únicos voceros oficiales” y son quienes “tienen la responsabilidad de informar y valorar todos los asuntos que atañen a AUF”.

La delegación vocería oficial sobre temáticas puntuales, “adjudica a miembros de órganos específicos [mesas, tribunales, comités y comisiones], se hará en cumplimiento del protocolo, procedimiento y recomendaciones” de AUF.

Por otra parte, la AUF lleva un registro de todas las apariciones públicas de los representantes de respaldar los dichos y “proteger la reputación” de la Asociación y del fútbol uruguayo”.

Con esta medida, los fallos de la Comisión Disciplinaria, por ejemplo, no podría ser argumentados o explicados públicamente nada más emitidos.

“Estoy en desacuerdo con esa vocería de la que tomé conocimiento a fines del año pasado [entró en vigor en enero de 2025]. Entiendo que la actuación nuestra no se reduce a fallar, sino también a argumentar y exponer”, explicó Daniel Queijo.

“Estamos sometidos a lo que el Departamento de Comunicación de la AUF determine que sea conveniente y que no”, añadió en diálogo con La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“Como me llamó la atención [la resolución], la analicé, vi que se vulneraban nuestros derechos ,y después de mucho pensar, resolví presentar la renuncia. Si bien nunca tuve problemas en 2025, es una resolución que excedía los límites que se tenían que tomar”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy