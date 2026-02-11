Fútbol uruguayo

AUF: Peñarol y Nacional ya conocen el fallo de AUF por incidentes en la Supercopa Uruguaya

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo tras las denuncias que recayeron sobre Peñarol y Nacional por la final clásica de la Supercopa Uruguaya que se jugó en el Estadio Centenario, basada en una pena de índole económico.

La misma resolvió lo siguiente:

1º- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Nacional de Football y del Club Atlético Peñarol.

2º- Sancionar al Club Nacional de Football con la imposición de una multa de 180 U.R. (ciento ochenta unidades reajustables) (artículo 14 literal c) del Código Disciplinario).

3º- Sancionar al Club Atlético Peñarol con la imposición de una multa de 200 U.R. (doscientas unidades reajustables) (artículo 14 literal c) del Código Disciplinario).

4º- Comuníquese a la Mesa Ejecutiva de la LPPD a sus efectos, a la Institución Involucrada, registre y oportunamente archívese.

De esta forma los carboneros deberán abonar $370.366 y los tricolores $333.329 ya que la unidad reajustable tiene un valor de $1.851,83 en febrero de 2026.

Recordemos que la sanción surge por el lanzamiento de pirotecnia, uso de bengalas, las banderas de los rivales ingresadas a la tribuna, entre otros ítems que estaban prohibidos y fueron denunciados.

