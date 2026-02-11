AUF: Peñarol y Nacional ya conocen el fallo de AUF por incidentes en la Supercopa Uruguaya

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo tras las denuncias que recayeron sobre Peñarol y Nacional por la final clásica de la Supercopa Uruguaya que se jugó en el Estadio Centenario, basada en una pena de índole económico.
La misma resolvió lo siguiente:
1º- Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Nacional de Football y del Club Atlético Peñarol.
2º- Sancionar al Club Nacional de Football con la imposición de una multa de 180 U.R. (ciento ochenta unidades reajustables) (artículo 14 literal c) del Código Disciplinario).
3º- Sancionar al Club Atlético Peñarol con la imposición de una multa de 200 U.R. (doscientas unidades reajustables) (artículo 14 literal c) del Código Disciplinario).
4º- Comuníquese a la Mesa Ejecutiva de la LPPD a sus efectos, a la Institución Involucrada, registre y oportunamente archívese.
De esta forma los carboneros deberán abonar $370.366 y los tricolores $333.329 ya que la unidad reajustable tiene un valor de $1.851,83 en febrero de 2026.
Recordemos que la sanción surge por el lanzamiento de pirotecnia, uso de bengalas, las banderas de los rivales ingresadas a la tribuna, entre otros ítems que estaban prohibidos y fueron denunciados.
