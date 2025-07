Reapareció niño de Boca viral por criticar a Cavani: volvió a caerle y elogió a Merentiel

Fútbol Internacional

En julio de 2023, poco antes de que Edinson Cavani firmara en Boca Juniors, Genaro, un niño de 12 años hincha del Xeneize, se hizo viral en redes sociales por su particular análisis del juego del delantero uruguayo, que estaba en ese momento en Valencia de España.

A la salida de un partido de Boca en La Bombonera, el pequeño fue entrevistado por un programa de streaming sobre si aprobaba la llegada del salteño: “¿Cavani sí o Cavani no?”

“Cavani no”, respondió sin dudar Genaro, que luego fue contundente: “No te tira una diagonal el hijo de puta. Peor que [Darío] Benedetto. Yo lo miro en el Valencia y es horrible, es horrible”. Y aseguró que bancaba a “los pibes” y a Miguel Merentiel.

Ese video reaparecía cada vez que sucedía algún hecho destacado de Cavani: si convertía un gol, se criticaban los dichos del niño; si malograba uno, se enaltecía a Genaro.

“No te tira una diagonal el hijo de puta” jajajajajajajaja cómo vive el fútbol este hijueputica pic.twitter.com/OToKRcKNUs — Juan Marín (@iuanmarin) August 5, 2023

Pero este jueves por la noche el que reapareció fue el niño, quien asistió a la presentación de Leandro Paredes y a la salida del estadio Xeneize fue entrevistado por TNT Sports, pero esta vez elogió a un delantero uruguayo. Y no, ese delantero uruguayo no es Cavani.

Genaro interrumpió una nota a otro hincha con una opinión: “El capitán de Boca: Merentiel”.

Le preguntaron si era el que criticó a Cavani y asintió, y aseguró que lo “volvieron loco por todos lados” por el video.

“Hoy en día, el capitán tiene que ser Merentiel” porque “se rompe el lomo”. Su orden de capitanes sería “Merentiel, Paredes y después, si querés, Cavani”.

Le consultaron si se “amigó” con el Matador y dijo que no, además de afirmar que no le gusta: “Vive lesionado. Los partidos importantes no los juega”.

