Premier: Arsenal goleó y sigue liderando; Santiago Bueno jugó en Wolverhampton y hubo más

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Arsenal sigue liderando la Premier League inglesa luego de que este sábado goleara 3-0 al Sunderland (9°) como local en el Emirates Stadium por la fecha 25, con goles de Martín Zubimendi (42’) y Viktor Gyokeres (66’ y 90’+3).

Los gunners están en la cima con 56 puntos, nueve más que Manchester City, que enfrenta este domingo al Liverpool, y que Aston Villa, que tropezó en la jornada de hoy al empatar 1-1 como visitante con Bournemouth (11°).

Morgan Rodgers puso en ventaja a los villans a los 22 minutos, mientras que el brasileño Rayan, recién llegado desde Vasco da Gama, puso el empate para los cherries.

El zaguero uruguayo Santiago Bueno fue titular en Wolverhampton, que sigue último con solamente ocho puntos (a 18 de la salvación) tras perder 3-1 con Chelsea (5°) en su propia casa, el Molineux Stadium.

Los blues ya goleaban en el primer tiempo gracias a un hat-trick de Cole Palmer: marcó de penal a los 13’ y 35’, y luego logró su triplete a los 38’. El descuento de los Wolves llegó a los 54’ por intermedio de Tolu Arokodare.

En los otros partidos del día, West Ham (18°) derrotó 2-0 como visitante al Burnley (19°) y se acerca a la zona de permanencia, pero ambos siguen en la zona roja. Además, Everton (8°) venció 2-1 a Fulham (11°) y Brentford (7°) 3-2 a Newcastle (12°) a domicilio.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy