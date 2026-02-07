Inglaterra: Con Ugarte entrando sobre el final, Manchester United venció al Tottenham 2-0

Fútbol Internacional

Manchester United venció al Tottenham Hotspur 2-0 como local este sábado en el primer partido de la fecha 25 de la Premier League inglesa, que lo tiene cuarto con 44 puntos, en zona de Champions League y 15 por encima de su rival de turno, que marcha 14º.

Los reds, que contaron con el ingreso del uruguayo Manuel Ugarte a los 87’ en lugar del brasileño Casemiro, se adelantaron en el tanteador a los 38’ con tanto del camerunés Bryan Mbeumo, tras una jugada preparada a balón parado.

Los Spurs, que ya habían generado poco antes de la expulsión del argentino Cristian Romero a los 29’, no generaron riesgo sobre el arco defendido por el belga Senne Lammens, quien por momentos fue un espectador de lujo.

El portugués Bruno Fernandes puso cifras definitivas a la cuarta victoria consecutiva del Manchester United a los 81’, cuando conectó un derechazo de sobrepique tras un centro de su compatriota Diogo Dalot desde la punta derecha.

El equipo de Old Trafford ganó los cuatro partidos que jugó bajo la dirección técnica de Michael Carrick, quien debutó ante Manchester City el 17 de enero.

