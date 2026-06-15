Mundial 2026

Mundial: el emotivo video de AUF previo al debut en Miami, donde habrá miles de uruguayos

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La selección uruguaya debutará hoy, a las 19:00 horas, en el Mundial 2026, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami por el grupo H.

Palpitando el primer duelo de esta Copa del Mundo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó un emotivo video que comienza con imágenes de la gente despidiendo a la delegación en el Complejo Celeste y en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el pasado martes 9.

De fondo, las palabras de Maximiliano Araújo: “Una locura. Una felicidad tremenda porque la gente está muy ilusionada, como nosotros. Eso es re importante”.

“Mirando a mis compañeros, veo fuego en sus ojos. Cada uno está preparado e ilusionado. Lo vamos a hacer por todos. Tenemos una responsabilidad muy grande, pero linda”, añadió.

El plantel celeste llegó este domingo por la noche a Miami, donde fue recibido por un centenar de hinchas en la puerta del hotel.

Se espera que esta tarde haya entre 25.000 y 30.000 uruguayos en el Hard Rock Stadium.

Llegó el tan esperado día. Hoy es el debut, hoy entran a la cancha los del fuego en los ojos ?? pic.twitter.com/YjTQ7o6zXx — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 15, 2026

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