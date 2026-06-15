Mundial 2026

Mundial: Uruguay llegó a Miami y fue recibido por cerca de un centenar de hinchas

Por José Luis Calvete

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La selección uruguaya arribó a Miami más de tres horas después de lo previsto debido a un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México),

La aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con todos los requisitos para vuelos internacionales.

La FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones en los torneos que organiza.

Finalmente, la delegación uruguaya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sin novedades y enseguida el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo, José María Giménez, se desplazaron al estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa y atender a los medios, tal y como lo exige la FIFA.

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El resto del grupo se dirigió directamente al hotel Renaissance Fort Lauderdale West Hotel, concentración en Miami, para cenar y descansar.

Allí se encontraban desde primeras horas de la tarde casi un centenar de hinchas que esperaban la llegada de los jugadores para brindarles su apoyo detrás de un alto vallado dispuesto para evitar cualquier acceso directo a los futbolistas y un fuerte dispositivo de seguridad.

El clásico “Soy celeste”, “Vamos muchachos” y el grito de “Vamo’ Uruguay” acompañaron el saludo de los futbolistas que se pararon frente a los hinchas, que aplaudieron, saludaron y se metieron rápidamente al hotel.

Allí dentro había gran parte de las familias de los jugadores que los estaba esperando, así como dirigentes y allegados de la delegación dispuesta por AUF.

Recordemos que Uruguay jugará este lunes desde las 19 horas ante Arabia Saudita, pasará la noche en Miami y el martes 16 viajará para retornar a Playa del Carmen.

Por José Luis Calvete

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