Mundial 2026: Canadá finalmente aprobó visa de marfileño acusado de arreglo de partidos

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El marfileño Elye Wahi finalmente fue autorizado este jueves para entrar a Canadá para enfrentarse el sábado con Alemania por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026, que ya había registrado otros casos de rechazo de visados para ciudadanos africanos.

Todo parecía indicar que el atacante de 23 años se sumaría a otros hinchas, al árbitro somalí Omar Artan y al ghanés Thomas Partey, a quienes las autoridades canadienses o estadounidenses les impidieron la entrada a sus territorios.

Canadá había retrasado la autorización al pedir información complementaria sobre la situación legal de Wahi, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas en Francia.

“Elye Wahi no está procesado en este momento y no está por lo tanto sometido a ninguna limitación judicial”, indicó a AFP la abogada del futbolista, Marie Dosé, quien confirmó que a finales de mayo tuvo lugar una audiencia en el tribunal durante “varias horas” por este asunto.

?? COMMUNIQUÉ ??



Mise à jour concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe que la situation administrative d’Elye Wahi a évolué favorablement.



Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues.



Par… https://t.co/Xd5MqImtzE — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire ?????? (@equipenatciv) June 18, 2026

No habría sido el primero

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF, por sus siglas en francés) informó más temprano del rechazo de entrada a su jugador, aunque sin precisar las razones.

De haber sido privado de viajar a Canadá, Wahi habría sido el segundo futbolista del Mundial cuya entrada en Canadá era denegada tras el mediocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Inglaterra por casos de violación y agresión sexual.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a hinchas, entre ellos senegaleses y marfileños, y denegó la entrada al país del árbitro Omar Artan, pese a contar con un visado en regla por supuestamente estar “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.

Investigación abierta

La negativa que amenazaba el ingreso de Wahi estaría relacionada con una investigación en Francia por una amonestación.

La liga francesa de fútbol anunció el miércoles haber presentado una denuncia contra un jugador “por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada”.

La Fiscalía de Marsella, por su parte, indicó “que un jugador de fútbol profesional de 23 años y que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026”.

El interrogatorio se realizó “en el contexto de una investigación abierta en virtud de la jurisdicción interregional especializada en casos de estafa en banda organizada y en corrupción deportiva en banda organizada, encubrimiento y blanqueamiento”.

“Tras su interrogatorio luego de la detención, fue puesto en libertad. La investigación continúa”, indicó la Fiscalía, confirmando una información del medio deportivo estadounidense The Athletic.

Durante el partido en cuestión, disputado el 17 de mayo entre Niza y Metz, Wahi recibió una amarilla en el minuto 36 tras una entrada al defensa rival Salidou Sané. Estuvo cerca de ser amonestado también cuatro minutos antes, después de una entrada por detrás a Bouna Sarr.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy