Mundial 2026

Mundial 2026: Canadá negó ingreso al país de otro jugador, esta vez por amaño de partidos

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La Federación Marfileña de Fútbol (FIF, por sus siglas en francés) confirmó en las últimas horas que Elye Wahi, futbolista que está disputando el Mundial 2026 con la selección de Costa de Marfil, no jugará ante Alemania este sábado 20.

El motivo de la ausencia del delantero de 23 años es que Canadá, país donde se jugará el partido (en Toronto), le negó el ingreso a su territorio debido a que tiene abierta una causa judicial en su contra.

Wahi está siendo investigado en Francia por posible arreglo de partidos. Según The New York Times, fue arrestado el pasado 29 de mayo y liberado luego de ser interrogado.

Sin embargo, la FIF “no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo en su contra”, explicaron en un comunicado.

Canadá no aprueba visas de personas condenadas o con procesos judiciales abiertos, como sucedió días atrás con el ghanés Thomas Partey, acusado de abuso sexual y violación.

Elye Wahi fue titular en el debut en la Copa del Mundo de Costa de Marfil ante Ecuador, pero se quedará en la concentración en Filadelfia a la espera del tercer partido, que será el jueves 25 ante Curazao en esa misma ciudad.

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La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire ?????? (@equipenatciv) June 18, 2026

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