Matosas denunció amenaza de periodista por publicación dedicada a Cavani, la cual explicó

En Danubio siempre se anheló la vuelta de Edinson Cavani, uno de los grandes futbolistas que salieron de la cantera franjeada. En las últimas horas, eso pareció viable, pero el propio jugador se encargó de descartar esa posibilidad.

Y es que Gustavo Matosas, actual director deportivo del Franjeado y el entrenador que hizo debutar al Matador, le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Donde estás hoy, ¿sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan a jugar”.

El delantero se expresó horas más tarde y su respuesta enojó a muchos hinchas de Danubio: “Sí, soy feliz, y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día”. Con esto, se confirmó que se quedará en Boca Juniors hasta, por lo menos, 2026.

Matosas habló hoy del tema y aseguró que, pese a que no tienen “con qué pagarle”, hizo su trabajo.

“En su momento lo hicieron [Álvaro] Recoba y muchos jugadores. Si mañana me entero de que Josema [Giménez] no la está pasando bien en Atlético Madrid, hacer bien mi trabajo sería decirle ‘¿querés venir?’”, explicó.

Pero luego contó algo muy grave: “Como no tengo el teléfono de Cavani ni de nadie cercano a él —a no ser el del periodista que nos llamó para amenazarnos y decirnos cosas raras, que le dije que no se moviera, que iba para ahí, y al final se fue—, entonces subí esa publicación”.

“Un periodista me empezó a mandar mensajes de que no me metiera, de que para qué subía esas publicaciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije ‘pará, pará, porque por teléfono son todos muy valientes. Decime dónde estás, que voy para ahí para charlar’. ¿No podés invitar a jugar a alguien que vos hiciste debutar y que nació en tu casa?”, ahondó.

“Fue como coartándome la libertad de expresión de publicar cosas; eso no corre conmigo”, siguió, y añadió que no sabe si Cavani “estará enterado” de esa situación, y que “habría que averiguar” si el mensaje en sus redes lo escribió él.

“Esto que está de moda: ‘En el entorno no agradaron las declaraciones de Matosas’. ¿Qué entorno? Me llamás y me decís, si yo te conozco desde que jugábamos en la tierra, de cuando entrenábamos en el Carrasco Polo”, comentó en diálogo con La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

El mensaje de Cavani le “pareció hasta divertido”, pero agregó: “El que aparece atrás [Carlos Grossmüller] jugaba hasta mejor que Cavani, y, para el que no sabía, subió una publicación también diciendo si había lugar para él. Y por supuesto, si salió campeón conmigo. Carlitos, si estás escuchando, llamame, que volvés a Danubio”.

Con respecto a si los futbolistas tienen “memoria”, fue contundente: “¿Memoria? Josema tiene memoria, el Chino Recoba cuando volvió de Europa tuvo memoria, el Indio Velázquez se está quedando por amor a Danubio, Mauro Goicoechea. Memoria tienen los que son agradecidos; los otros no tienen”.

“Josema ha hecho donaciones de máquinas impresionantes, y si mañana me entero de que no está a gusto allá, hago mi trabajo y lo llamo. Pero es más fácil conseguir el teléfono de Josema, que lo tienen el presidente y todos”, expresó.

Matosas comentó que “perfectamente” entiende que Cavani quiera una revancha en Boca; lo que no entiende es “la falta de cariño”. No hacia él, sino con el club: “Mentime que me gusta”, concluyó.

