Mascherano valoró la vuelta con gol de Luis Suárez y elogió a Messi por cederle el penal

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, se mostró satisfecho por la clasificación de su equipo para los playoffs de la MLS tras golear este miércoles por 4-0 al New York City.

“Estamos contentos porque estamos oficialmente clasificados a los playoffs; era algo importante para nosotros. Ahora debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes”, aseguró el argentino en la rueda de prensa tras el partido.

Con su victoria de este miércoles, Inter Miami escaló a la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, a cinco del líder, el Philadelphia Union, pero todavía con dos partidos menos.

“En lo personal con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo. Ahora trataremos de buscar la posición más alta en la clasificación, que nos permita tener la ventaja de cancha”, añadió el director técnico.

El equipo de Florida depende de sí mismo para terminar líderes y revalidar la Supporter’s Shield, trofeo que premia al mejor equipo de la fase regular.

Mascherano también destacó la vuelta de Luis Suárez tras cumplir sus tres partidos de suspensión por lanzar un escupitajo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

“Hizo un buen trabajo. Es un jugador muy honesto y sabemos que los delanteros necesitan goles. Más allá de que marcó de penal, es importante para él”, dijo Mascherano.

Además, elogió a Lionel Messi por ceder a su amigo Suárez la ejecución del penal: “Lo ha hecho muchas veces en su carrera. Si ve que hay alguien que necesita anotar, trata de ayudarlo. Trata de involucrar a todo el equipo: es magnífico”.

