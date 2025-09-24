Fútbol Internacional

MLS: Inter Miami, con gol de Suárez, goleó 4-0 a New York City y clasificó a los playoffs

Inter Miami goleó a domicilio a New York City por 4-0 con un doblete de Lionel Messi y otro de Luis Suárez de penal y selló su clasificación para los playoffs de la MLS.

El duelo era uno de los tres que los rosados tenía aún pendientes por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA este verano.

Con su victoria, Inter se sitúa en la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, a 5 del líder, el Philalphia Union, pero todavía con dos partidos menos.

Los de Mascherano aún aspiran a revalidar la Supporters' Shield, el título que premia al mejor equipo de la fase regular de la MLS.

New York City, que salió sin el 'tico' Alonso Martínez en el once titular, tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo, pero perdonó frente al arco de Óscar Ustari ante la sólida defensa que desplegó Inter Miami.

A las puertas del descanso, en el minuto 43, Inter Miami aprovechó se adelantó gracias a un gol de Baltasar Rodríguez asistido por su compatriota Lionel Messi.

Ya en el segundo tiempo, en el 74, fue el propio Messi que puso el 0-2 en el marcador tras una magnífica asistencia al espacio de su compañero Sergio Busquets, y superó por arriba al arquero Matt Freese.

El tercero lo hizo Luis Suárez de tiro penal, tras una falta provocada por Rodrigo de Paul. El uruguayo regresó al once tras una suspensión de tres partidos por el escupitajo que propinó a un miembro del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup.

Con el New York City descompuesto, Messi firmó su doblete con un gran disparo cruzado en el minuto 86.

El doblete devuelve a Messi al liderazgo de los goleadores de la MLS con 24 dianas, dos más que el delantero francés Denis Bouanga (Los Angeles FC) y tres más que el inglés Sam Surridge (Nashville).

GIFT!!!! Inter Miami get a penalty kick but for the second game in a row, Leo Messi gives it to a teammate… This time he let’s Luis Suarez take it and he scores ???? ?? pic.twitter.com/4aT88Ch8MC — ???? ????????? (@psg_chief) September 25, 2025

