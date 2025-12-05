Fútbol uruguayo

Los últimos pasos de Luis Suárez que incentivan a pensar en una posible vuelta a Nacional

La posibilidad de que Luis Suárez vuelva nuevamente a Nacional está abierta. Incluso, el delantero salteño dio algunos pasos que incentivan al hincha tricolor a ilusionarse con un tercer pasaje del Pistolero por el club.

Según supo FútbolUy, la familia del jugador realizó en las últimas horas algunos movimientos con el objetivo de instalarse en Uruguay. Esto, por otro lado, también podría vincularse a las propuestas que recibió el futbolista para volver a jugar en Sudamérica (lo pretenden desde el fútbol brasileño).

Además, el vicepresidente Flavio Perchman mantendrá un contacto directo con Suárez luego de que el atacante dispute este sábado la final de la Major League Soccer con Inter Miami.

El encargado del área deportiva de Nacional se reunió este viernes con el entrenador Jadson Viera, quien tendrá en las próximas horas una conversación telefónica con el centrodelantero de 38 años.

Está situación tiene expectante a todo el plantel tricolor, pero sobre todo a Sebastián Coates. Según informaron FútbolUy, el retiro del capitán depende de la vuelta de Suárez. El zaguero se encuentra esperando por la decisión del Pistolero para resolver si continúa jugando no: si el atacante vuelve (por segunda vez tras el retorno de 2022), el defensor se quedará -al menos seis meses- a cumplir su deseo de reencontrarse en Nacional junto al salteño y el propio Nicolás Lodeiro; de lo contrario, es muy probable que se retire.

Sobre el posible retorno de Suárez, Perchman dijo este jueves en una entrevista mano a mano con FútbolUy: “Está bueno ilusionarse. Sería un lindo broche de oro. Lo inesperado tiene un gusto diferente, y esto, si se llega a dar, es inesperado”.

