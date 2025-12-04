“Está bueno ilusionarse”: Perchman con FútbolUy sobre vuelta de Suárez a Nacional

Fútbol uruguayo

Por Gonzalo de León

@GonzaaDeLeon19

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, encendió las redes sociales a las 7:28 horas de la mañana con un simple tuit: “Sí, gente, hay chance… #BiNacional2026”.

Los comentarios se llenaron de hinchas ilusionados por la vuelta de Luis Suárez, sobre quien habló en las últimas horas su amigo Nicolás Lodeiro: “Ojalá que pueda volver. Siempre le estamos tirando”, indicó el mediapunta, que habla “siempre” con el salteño.

Si gente hay chance …#BiNacional2026 — Flavio Perchman (@FlaCePer) December 4, 2025

Por ese motivo, FútbolUy dialogó con Perchman y, en una extensa charla, se tocó el tema del Pistolero: “¿Te ilusionás con la vuelta de Luis Suárez?”. “Yo estoy ilusionado con Nacional”, fue la contundente respuesta del vice tricolor.

“Lo de Luis sería un lindo broche de oro y una bienvenida maravillosa para el club, pero yo me ilusiono mucho con Nacional”, ahondó.

Consultado sobre si sería “la frutilla de la torta” del mandato junto a Ricardo Vairo, comentó: “Creo que sí porque lo inesperado tiene un gusto diferente, y esto de Luis, si se llega a dar, es inesperado”.

“Tampoco sé qué asidero tiene, salvo una charla de él con Lodeiro. Está bueno ilusionarse igual”, concluyó.

