Fútbol uruguayo
¿Y si sí?

“Está bueno ilusionarse”: Perchman con FútbolUy sobre vuelta de Suárez a Nacional

Sería “la frutilla de la torta” porque “lo inesperado tiene un gusto diferente, y esto, si se da, es inesperado”, dijo el vice tricolor.

04.12.2025 15:59

Lectura: 2'

2025-12-04T15:59:00-03:00
Por Gonzalo de León

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, encendió las redes sociales a las 7:28 horas de la mañana con un simple tuit: “Sí, gente, hay chance… #BiNacional2026”.

Los comentarios se llenaron de hinchas ilusionados por la vuelta de Luis Suárez, sobre quien habló en las últimas horas su amigo Nicolás Lodeiro: “Ojalá que pueda volver. Siempre le estamos tirando”, indicó el mediapunta, que habla “siempre” con el salteño.

Por ese motivo, FútbolUy dialogó con Perchman y, en una extensa charla, se tocó el tema del Pistolero: “¿Te ilusionás con la vuelta de Luis Suárez?”. “Yo estoy ilusionado con Nacional”, fue la contundente respuesta del vice tricolor.

“Lo de Luis sería un lindo broche de oro y una bienvenida maravillosa para el club, pero yo me ilusiono mucho con Nacional”, ahondó.

Consultado sobre si sería “la frutilla de la torta” del mandato junto a Ricardo Vairo, comentó: “Creo que sí porque lo inesperado tiene un gusto diferente, y esto de Luis, si se llega a dar, es inesperado”.

“Tampoco sé qué asidero tiene, salvo una charla de él con Lodeiro. Está bueno ilusionarse igual”, concluyó.

