Los posteos del plantel de Nacional ante la partida del “primo” Juan Manuel Izquierdo

Fútbol uruguayo

Los futbolistas de Nacional dedicaron sentidos posteos a Juan Manuel Izquierdo desde la misma noche del martes, pocas horas después de su fallecimiento en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, donde estuvo internado los últimos cinco días. Entre ellos, el que más emoción generó fue el de Mateo Antoni.



Leandro Lozano, el último que tuvo contacto físico con él, dijo no tener “palabras para este momento tan triste” y le agradeció “por todos los momentos compartidos” y “por los huevos que pusiste siempre, más que nada en estos días que luchaste por tu vida”.

“Descansá en paz, negrito. Cuidá a tus series queridos desde el cielo y quedate tranquilo que la banda va a ayudar a tus hijitos y tu señora en este momento de mucho dolor. GRACIAS POR TODO, PRIMO JUAN”, agregó el lateral derecho tricolor.

Otro que dedicó un extenso mensaje fue Ruben Bentancourt, quien además de ser compañero actual en filas tricolores compartió equipo en Liverpool el año pasado, cuando lograron un histórico título en finales frente a Peñarol.

“Todas las mañanas cuando te saludaba, según cómo te decía, vos ya sabías cómo me sentía. Porque si te decía ‘Juan’ me retabas y me decías: ‘¿qué te pasa? ¡a mí decime negro!’. Defendías a todos tus compañeros sin importar lo que pase, estabas ahí para siempre alentar y dar para adelante”, destacó.

“Vivías por y para tu familia y así jugabas y te entrenabas. Como siempre lo dijiste, amigo, era por tus hijos y nadie te lo iba a sacar. Todo eso era Juan, un verdadero amigo y un gran padre”, remarcó el delantero, y agregó que “el dolor siempre será inmenso” y lo sentirán “cada mañana” al llegar a Los Céspedes y ver que “su lugar en el vestuario esté vacío”.