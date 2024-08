Juan Izquierdo: El emotivo mensaje de Mateo Antoni, compañero de habitación en Nacional

Fútbol uruguayo

Entre los miles de mensajes dedicados al futbolista Juan Manuel Izquierdo tras su fallecimiento, uno que generó una emoción especial fue el de Mateo Antoni, que fue su compañero de concentración en el período que compartieron en Nacional.

Los dos salieron a préstamo desde filas tricolores a Liverpool en 2023, año que terminaron coronando con un histórico título en el conjunto tricolor, y juntos retornaron al conjunto albo gracias a su gran desempeño en el equipo que dirigía Jorge Bava.

Antoni, de 21 años, realizó un posteo muy sentido, en el cual describió situaciones cotidianas que compartieron durante un año y medio. Desde los consejos que le dio hasta “ese ronquido que se sentía desde el pasillo”, pasando por las videollamadas con su hija y su esposa.

“Lo que sí me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre te voy a estar cuidando la espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía. Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘Tranquilo, ñery, somos hermanos o qué somos’. ¿Cómo no voy a ser tu hermano si hoy soy quien soy en parte gracias a vos también?”, escribió.

“Te voy a extrañar para siempre, mi querido amigo”, concluyó Antoni, uno de los muchos compañeros actuales y que pasaron por Nacional que dedicaron emotivas palabras a Izquierdo.

