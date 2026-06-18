Fútbol uruguayo

Leo Ramos fue internado por un dolor en el pecho y Danubio sueña con la vuelta de Cavani

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El pasado martes, el plantel de Danubio retomó los entrenamientos para preparar la segunda mitad del año, en la que deberá sumar muchos puntos para llegar a puestos de copas internacionales y alejarse de la zona de descenso, de la que escapa por muy poco.

Pero las prácticas desde hoy las dirige el cuerpo técnico de Leonardo Ramos y no el flamante entrenador, dado que fue internado este miércoles por la noche debido a un fuerte dolor en el pecho.

Ramos concurrió a un nosocomio y lo dejaron internado para realizarle un cateterismo en la jornada de hoy, confirmó Gustavo Matosas, director deportivo del club.

Para esta nueva etapa en el Franjeado, Ramos le pidió a la directiva contratar un defensa, un volante y dos delanteros, y uno de ellos podría llegar a ser un viejo anhelo de la institución: Edinson Cavani.

El Matador rescindió su contrato con Boca Juniors este miércoles y evalúa diferentes opciones para continuar su carrera, ya que no tiene pensado retirarse pese a las constantes lesiones que ha sufrido en su paso por Argentina.

“No quiero que se lo tome a mal, pero acá tiene las puertas abiertas, es su casa”, dijo Matosas en diálogo con el programa La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“Él puede ir a donde quiera a retirarse: al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Napoli… pero en su casa siempre tiene las puertas abiertas y el desayuno servido donde desayunan todos los jugadores”, comentó, y añadió: “Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos de América”.

“No tengo el teléfono de Edi, así que mando el mensaje abierto del orgullo que sería volver a recibirlo si lo decide. Lo que él quiera para Danubio está bien. Es llamarme y decirme ‘Voy mañana’”, concluyó.

En julio de 2025, Matosas subió una foto a Instagram de Cavani con la camiseta danubiana, lo arrobó y escribió: “Donde estás hoy, ¿sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan a jugar”. El delantero reposteó la historia y escribió: “Sí, soy feliz y, sobre todo, terco. Lo voy a intentar hasta el último día”.

Pero luego el exentrenador contó algo muy grave que sucedió tras ese intercambio: “Como no tengo el teléfono de Cavani ni de nadie cercano a él —a no ser el del periodista que nos llamó para amenazarnos y decirnos cosas raras, que le dije que no se moviera, que iba para ahí, y al final se fue—, entonces subí esa publicación”.

“Un periodista me empezó a mandar mensajes de que no me metiera, de que para qué subía esas publicaciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije: ‘Pará, pará, porque por teléfono son todos muy valientes. Decime dónde estás, que voy para ahí para charlar’. ¿No podés invitar a jugar a alguien que vos hiciste debutar y que nació en tu casa? Fue como coartándome la libertad de expresión de publicar cosas; eso no corre conmigo”, ahondó.

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