Cavani se va de Boca Juniors tras tres años luego de acordar una rescisión anticipada

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Edinson Cavani y Boca Juniors llegaron a un acuerdo verbal para rescindir anticipadamente el contrato del delantero uruguayo, según informó el periodista argentino Martín Arévalo en la últimas horas. El vínculo del atacante de 39 años estaba vigente hasta diciembre de 2026, pero ambas partes decidieron ponerle fin antes de tiempo.

El Matador cobrará solamente hasta su último día como jugador del Xeneize y sorprendió al no reclamar una compensación por los seis meses restantes de contrato. La decisión llegó luego de que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, no lo incluyera en su planificación para el segundo semestre.

El técnico tomó la determinación debido a las reiteradas dificultades físicas del delantero y la imposibilidad de entrenar con normalidad durante varios meses. Arruabarrena asumirá oficialmente al frente del plantel este jueves.

La noticia generó sorpresa en el entorno de Cavani, ya que el atacante había realizado recientemente un tratamiento en la zona lumbar para evitar una operación y tenía como objetivo recuperarse para volver a jugar. Sin embargo, desde el cuerpo técnico entendieron que no formaría parte de los planes.

El delantero uruguayo no tiene pensado retirarse y evaluará nuevas opciones para continuar su carrera. Entre las posibilidades aparece un eventual regreso a Uruguay para afrontar la última etapa de su trayectoria profesional.

Cavani se despide de Boca luego de tres temporadas, 81 partidos, 28 goles y 12 asistencias, aunque sin títulos conquistados. Su mejor momento llegó en 2024, cuando marcó 20 goles y fue una de las figuras del equipo, pero las lesiones y la pérdida de protagonismo marcaron su último período en el club.

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