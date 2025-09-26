Fútbol Internacional

Gorosito denunció burlas de U de Chile y recordó: “Ellos mostraron el culo en Argentina”

Este jueves, Universidad de Chile avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer 2-1 en Coquimbo a Alianza Lima. Pero al final del partido se dieron una serie de altercados que se aclararon más tarde.

Y es que, en la zona de vestuarios, hubo un intercambio de palabras que Néstor Pipo Gorosito, entrenador del equipo peruano, explicó: “Un señor de barba cargó y un flaco alto, que no sé si es el presidente, dijo ‘váyanse para casita’”.

“Un desubicado, porque nosotros no dijimos que ellos mostraron el culo en Argentina”, dijo, y cerró: “Si es un directivo, tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia”.

Esa referencia que hizo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, hace mención a los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto entre hinchas de la “U” de Chile e Independiente en Avellaneda.

En esa ocasión, barras del conjunto chileno lanzaron objetos a los argentinos y la barra local respondió ingresaron a la bandeja correspondiente a los visitantes para golpearlos y humillarlos.

Esas acciones derivaron en la eliminación de Independiente de la Copa y la clasificación de la U a cuartos, además de siete cierres de cancha para cada uno.

