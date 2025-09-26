Gorosito denunció burlas de U de Chile y recordó: “Ellos mostraron el culo en Argentina”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este jueves, Universidad de Chile avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer 2-1 en Coquimbo a Alianza Lima. Pero al final del partido se dieron una serie de altercados que se aclararon más tarde.
Y es que, en la zona de vestuarios, hubo un intercambio de palabras que Néstor Pipo Gorosito, entrenador del equipo peruano, explicó: “Un señor de barba cargó y un flaco alto, que no sé si es el presidente, dijo ‘váyanse para casita’”.
“Un desubicado, porque nosotros no dijimos que ellos mostraron el culo en Argentina”, dijo, y cerró: “Si es un directivo, tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia”.
Esa referencia que hizo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, hace mención a los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto entre hinchas de la “U” de Chile e Independiente en Avellaneda.
En esa ocasión, barras del conjunto chileno lanzaron objetos a los argentinos y la barra local respondió ingresaron a la bandeja correspondiente a los visitantes para golpearlos y humillarlos.
Esas acciones derivaron en la eliminación de Independiente de la Copa y la clasificación de la U a cuartos, además de siete cierres de cancha para cada uno.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]