Fútbol Internacional

Sudamericana: Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima y se completó el cuadro de semis

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano ayudaron a Universidad de Chile a concretar el triunfo este jueves por 2-1 ante el peruano Alianza Lima, que intentó una remontada en el segundo tiempo, y conseguir el avance a semifinales de la Copa Sudamericana.

La “U”, que tuvo al uruguayo Sebastián Rodríguez como titular, superó la serie que definió como local (0-0 la ida) en un estadio vacío por la sanción impuesta por Conmebol de jugar sin público, y lejos de casa porque debió jugar en la ciudad de Coquimbo porque el Estadio Nacional de Santiago recibirá el Mundial Sub-20 a partir de este sábado.

Assadi marcó el primero de los laicos en una salida rápida apoyado en su velocidad, al definir un pase de Matías Sepúlveda desde la banda izquierda, ratificando su protagonismo en este torneo.

Los chilenos se vieron más peligrosos cuando se proyectaron al ataque con velocidad y transiciones rápidas, pero mantuvieron equilibrado el manejo de la pelota con un cuadro peruano que le costó encontrar claridad en sus aproximaciones al área.

Alianza siguió con su juego elaborado en el segundo tiempo, lento para hilar y con poca sorpresa, mientras que la “U”, mucho más directa, puso el 2-0 al minuto 51 con el tanto del volante Altamirano, tras pase de Maximiliano Guerrero.

La ineficacia en ataque desesperó al técnico argentino Néstor Gorosito, que dio entrada al experimentado Paolo Guerrero, de 41 años, en un intento de buscar el arco del meta Gabriel Castellón ante la misión fallida del argentino Hernán Barcos.

Cuando los laicos lucían dominantes desperdiciaron dos ocasiones para sentenciar la serie y comenzaron a desdibujarse ante el despertar de los aliancistas con los cambios, que terminó en el descuento de Castillo, al minuto 62, tras pase del recién ingresado Kevin Quevedo.

El técnico Álvarez reaccionó rápidamente haciendo ingresar a jugadores de mayor experiencia para contener la amenaza de remontada de los peruanos, lo cual consiguió defendiendo el resultado, aunque el ex.Nacional Leandro Fernández y el ex Cerro Largo Lucas Di Yorio pudieron marcar el tercero sobre el final.

El rival de Universidad de Chile será Lanús de Argentina, mientras que del otro lado del cuadro se enfrentarán el brasileño Atlético Mineiro y el ecuatoriano Independiente del Valle.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy