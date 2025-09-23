Foster Gillett envió “suma importante” de dinero y Rampla pagará adeudos, pero no todos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La “situación económica crítica” que está atravesando desde hace algunos meses Rampla Juniors está, de a poco, mejorando. Y es que en las últimas horas el club recibió dinero de parte de Foster Gillett, el magnate estadounidense que gerencia al club desde comienzos de año.
Gabriel Kouyoumdjian, presidente del Picapiedra, anunció que el empresario dueño de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) “envió, desde su cuenta personal de Estados Unidos, una suma importante, pero que no salda toda la deuda generada hasta el momento”.
“Se va a pagar un mes a todo el funcionamiento: jugadores, cuerpo técnico, juveniles, funcionarios y staff. A los funcionarios le quedaríamos debiendo un solo mes, al staff dos meses y a los jugadores solamente dos complementos”, comentó.
“En juveniles tenemos una deuda un poco más grande, de tres meses”, dijo en 100% deporte de radio Sport 890, pero aclaró: “El inversor se comprometió a mandar un dinero más importante que, si así lo hace, dentro de un mes quedaríamos al día”.
“Quiero destacar la gestión de Gastón Tealdi porque está, insistentemente, hablando todos los días con él”, concluyó Kouyoumdjian.
