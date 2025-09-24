Evaristo González durísimo por dichos de Perchman sobre Cerro-Peñarol: “Genera violencia”

Fútbol uruguayo

En las últimas horas explotó aún más el tema de la compra de localías en el fútbol uruguayo por los dichos de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien aseguró que “Peñarol va a ir al Tróccoli” para jugar contra Cerro en la fecha 13 porque “ahí no hay compra de localía”.

“Nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año”, señaló en diálogo con el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó. En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol. Confío en la palabra de Jaureguiverry”, añadió.

Alfredo Jaureguiverry, titular cerrense, habló en el mismo programa y comentó: “Cuando hablo con una persona por teléfono o cara a cara, en privado, no lo voy a contestar [en referencia a una pregunta sobre el acuerdo para llevar a Peñarol al Tróccoli]”.

“No lo escuché, no quiero dar una devolución sin hablarlo antes. Primero voy a hablarlo con él”, indicó sobre los dichos de Perchman, y finalizó: “Vamos a evaluarlo llegado el momento. Hoy, Cerro va a jugar en el Tróccoli”.

Ante toda esta polémica, Evaristo González, dirigente de Peñarol, salió a hablar: “El tema Cerro me parece que se puso en el tapete de una forma que, a mi entender, genera violencia, y hay que tener mucho cuidado con eso”.

“Hay que hablar con Cerro, buscarle la vuelta a esta situación. El diálogo y el acercamiento tiene que estar”, señaló en Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“Lo que nos preocupa, y tenemos que ser conscientes, es evitar cualquier tipo de incidentes y no fomentar ese tipo de cosas. Salir públicamente a decir: ‘Yo arreglé que perjudicáramos al otro club…’”, indicó sobre los dichos de Perchman.

Y añadió: “Le tengo un respeto bárbaro [al vice albo], lo conozco hace mucho tiempo y me ha sido siempre fácil el diálogo con él, pero no creo que sea atinado ese comentario. ¿Qué agrega? ¿Qué necesidad tiene y por qué lo hace? Se equivocó, y feo”.

El dirigente aseguró que el Carbonero debe hablar con Alfredo Jaureguiverry para “poder llegar a algún arreglo con Cerro, porque se están equivocando de la forma que están haciendo las cosas”.

“Entiendo perfectamente que Alfredo está enojado con lo que pasó”, dijo, y agregó: “No está bien que se hagan ese tipo de cosas. Yo cuando hago negociaciones... las cosas son entre partes y con cierta reserva del tema”.

“Salir a publicarlo, no entiendo cuál es el fin, y exponer a un club que sabemos que todos los años está remando para pagar su presupuesto”, ahondó. “Por supuesto que Peñarol tiene la obligación de salir a negociar eso”, cerró.

