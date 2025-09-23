Jaureguiverry respondió a dichos Perchman sobre acuerdo para llevar a Peñarol al Tróccoli

Fútbol uruguayo

Las compras de localías en el Torneo Clausura están siendo un tema candente en las últimas horas, ya que Juventud jugará con Nacional en el Estadio Centenario y Peñarol hará lo propio ante Cerro Largo, semanas después de que el Tricolor jugase contra Plaza Colonia en ese recinto.

Y en las últimas horas explotó aún más el tema por los dichos de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien aseguró que “Peñarol va a ir al Tróccoli” para jugar contra Cerro en la fecha 13 porque “ahí no hay compra de localía”.

Perchman explicó por qué: “Nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año”, señaló en diálogo con el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Los periodistas le mencionaron que Alfredo Jaureguiverry, presidente del equipo Villero, señaló que Cerro podría negociar con el Carbonero para jugar fuera de su estadio. “No es lo que tenemos arreglado con Cerro”, añadió el vice albo.

“Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó. En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol. Confío en que la palabra de Jaureguiverry”, concluyó.

Y este martes fue Jaureguiverry el que habló en el mismo programa, y comentó: “Cuando hablo con una persona por teléfono o cara a cara, en privado, no lo voy a contestar [en referencia a una pregunta sobre el acuerdo para llevar a Peñarol al Tróccoli”.

“Si yo mando un audio, esa persona es de mi confianza, y si ese audio se escucha en otro lado, ya deja de ser de mi confianza. Conmigo esas cosas no van”, ejemplificó.

“No lo escuché, no quiero dar una devolución sin hablarlo antes. Primero voy a hablarlo con él”, indicó sobre los dichos de Perchman.

“Siempre uno piensa en lo mejor. La fiesta es de los hinchas y socios de Cerro, pero, históricamente, Cerro y muchos clubes iban a jugar al Estadio Centenario porque vos pagabas dos meses de salarios [con la recaudación]. Esa es la real fiesta del barrio”, mencionó sobre la posibilidad de salir de su recinto.

“Vamos a evaluarlo llegado el momento. Hoy, Cerro va a jugar en el Tróccoli”, finalizó.

