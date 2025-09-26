Fútbol Internacional

El regalo de De Arrascaeta a un niño de Estudiantes y el gesto obsceno de un compañero

Flamengo eliminó este jueves a Estudiantes de La Plata y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha logró ganar 1-0 de local, pero Agustín Rossi atajó dos penales en la definición y el Mengão se impuso por 4-2.

Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares en Estudiantes, al tiempo que Gabriel Neves estuvo en el banco de suplentes. En la visita jugaron Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz no ingresó.

Tras el partido, De Arrascaeta se estaba yendo al vestuario cuando un niño, hincha del Pincha, le gritó desde la tribuna. ¿El motivo? Quería su camiseta. El 10 del Flamengo se la tiró y recibió un “gracias, uruguayo. Sos un amor”.

Otro gesto que se vio, pero en esta ocasión obsceno, fue el de Bruno Henrique tomándose los genitales frente a la popular de Estudiantes.

Por otra parte, Flamengo chicaneó a los argentinos tras el triunfo con una serie de ítems en los que son mejores: Mate helado mejor que mate caliente, brigadeiro mejor que alfajor, samba mejor que tango, pastel de feira mejor que empanada, Zico mejor que Maradona, churrasco mejo que asado y vino brasileño mejor que vino argentino.

Y cerraron con que un real son 247 pesos argentinos.

