Libertadores: Flamengo eliminó por penales a Estudiantes y Liga de Quito se metió en semis

Liga de Quito confirmó este jueves su estatus de gran sorpresa de la Copa Libertadores al clasificarse a las semifinales. El equipo ecuatoriano, que le había ganado 2-0 en la ida de cuartos de final a San Pablo, fue al estadio MorumBIS y ganó 1-0, imponiéndose por 3-0 en el resultado global.

El arquero Gonzalo Valle fue clave en el triunfo de Liga, que se dio gracias al solitario gol de Jeison Medina sobre el final del segundo tiempo. El zaguero uruguayo Gian Allala fue titular en la visita.

Para el complemento, los paulistas salieron con todo en busca de goles y lo consiguieron, pero los tantos de Luciano y Pablo Maia fueron anulados por fuera de juego y falta contra el arquero, respectivamente.

Los ecuatorianos no pasaron mayores zozobras y se aseguraron la clasificación a las semifinales, instancia que no pisaban desde 2008, año en el que levantaron la copa. Su rival será Palmeiras.

Del otro lado del cuadro se dio la clasificación de Flamengo, que necesitó de los penales para eliminar a Estudiantes de La Plata. El 2-1 del Mengão en Maracaná parecía corto, y se conformó en el Estadio UNO, porque el Pincha logró ganar 1-0 y estuvo cerca de hacerlo por más.

Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares en Estudiantes, al tiempo que Gabriel Neves estuvo en el banco de suplentes. En la visita jugaron Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz no ingresó.

Gastón Benedetti, en el último minuto del primer tiempo, marcó un golazo que puso en ventaja al equipo argentino y empató la serie, mientras que a los 74’ volvió a convertir, pero fue anulado por posición adelantada.

De esa forma, se fueron a los penales, instancia en la que el arquero Agustín Rossi le atajó los remates a Benedetti y Santiago Ascacíbar, por lo que Flamengo se impuso por 4-2.

Tras su ausencia el año pasado por ser eliminado por Peñarol, el Mengão vuelve a semifinales, en las que se verá las caras con Racing de Avellaneda.

