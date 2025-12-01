Fútbol uruguayo

El posteo de Nacional en formato de estado de Whatsapp, parecido y distinto al de Ruglio

Tras el estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio, quien publicó un mensaje tras la final perdida ante Nacional este domingo, los tricolores no dejaron pasar la oportunidad de mofarse del presidente de Peñarol y seguir en la línea de chicanas posterior al título.

En sus redes oficiales, los albos emularon un estado de WhatsApp con un texto muy similar al que compartió el máximo directivo aurinegro, pero realizando modificaciones en palabras fundamentales.

La palabra “manya” fue sustituida por “bolso”, y el agradecimiento de Ruglio a Nahuel Herrera por jugar lesionado fue el mismo que hizo Nacional a Luis Mejía, “jugador e hincha”, quien terminó el partido con una lesión en el posterior izquierdo.

La parte del texto en la que Ruglio se dirigió “a los árbitros cancha y VAR”, Nacional la cambió por “los cancheros, utileros, seguridad y todo empleado del club”: “festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente”.

Y de yapa, en el final, modificaron el “esta vez pudieron” del presidente mirasol por un “siempre pudimos”.

