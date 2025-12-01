Las chicanas de Nacional tras el título, con claras referencias a dichos de Ignacio Ruglio

Fútbol uruguayo

Nacional celebró su 50º Campeonato Uruguayo este domingo en el Gran Parque Central, donde venció 1-0 a Peñarol tras alargue y se sacó de encima algunas espinas que quedaron de manifiesto en sus cuentas oficiales.

Luego de los primeros posteos y del emotivo recuerdo a Juan Izquierdo, empezaron las chicanas que fueron en aumento. Primero, los autores de los goles, sus festejos y el fantasma del Gran Parque Central. Posteriormente, aparecieron las postales de los tantos de los dos partidos con los encuadres que se han puesto de moda en las redes sociales.

Minutos después empezaron las chicanas a Ignacio Ruglio, quien en enero de este año llegó a decir que “los líos están en 8 de Octubre”, en referencia a la interna que vivía Nacional en ese entonces, en contraste con la calma de un Peñarol que llegaba con la tranquilidad de ser campeón. Hubo un posteo recordando esa frase, con la foto del trofeo de campeón.

También se acordaron de Ruglio al publicar una foto de Maximiliano Gómez celebrando junto a la frase “roja para Maxi”. El máximo directivo aurinegro manifestó públicamente su disconformidad porque el 9 albo no fue expulsado contra Defensor Sporting.

“Tranquilos, la alegría va por barrios. Ah no, verdad que no tenés”, agregaron los tricolores con una imagen del festejo en el corazón de La Blanqueada. A Sebastián Coates se lo vio con la copa y después posando con ella junto a Mauricio Pereyra, una postal que el club compartió con la frase “qué me van a hablar de amor”.

