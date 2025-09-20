El picante cruce entre Manuel Ugarte y el argentino Enzo Fernández en United-Chelsea

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este sábado, Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford por la quinta fecha de la Premier League inglesa. Manuel Ugarte inició en el banco de suplentes, pero debido a la expulsión de Casemiro, el entrenador Ruben Amorim, lo mandó a la cancha en el entretiempo.

El uruguayo se paró en la mitad de la cancha junto al portugués Bruno Fernandes, autor del primer gol. El formado en Fénix tuvo destacadas acciones de quites de balón y marcajes, pero dio de que hablar sobre el final del partido.

El ecuatoriano Moisés Caicedo le hizo una dura falta a Fernandes y Mason Mount, volante del United, fue a por el ex Independiente del Valle, lo que provocó la reacción del brasileño Andrey Santos.

En ese momento, Ugarte fue corriendo hacia donde estaba sucediendo el altercado y empujó a Santos, motivo por el que el argentino Enzo Fernández encaró a Ugarte. Fueron separados y se marcharon hablando, aunque se vio como el uruguayo le hizo un gesto de que estaba “hablando mucho”.

Luke Shaw y otros jugadores del Manchester United también se encararon con el argentino, pero no pasó a mayores.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy