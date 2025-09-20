Premier: Liverpool ganó el clásico a Everton, United venció a Chelsea y jugaron uruguayos

Fútbol Internacional

La quinta fecha de la Premier League se puso en marcha este sábado por la mañana con el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton, los dos equipos más importantes de la ciudad de Liverpool, en Anfield Road.

Los vigentes campeones, dirigidos técnicamente por Arne Slot, no sufrieron para ganar a diferencia de los partidos anteriores, ya que a los 10 minutos se pusieron en ventaja por intermedio de Ryan Gravenberch, mientras que Hugo Ekitike estiró la ventaja a los 29’.

Idrissa Gueye descontó a los 58’, pero no fue suficiente para los toffees, que perdieron 2-1 en su visita a su rival de todas las horas. Con este resultado, Liverpool liderada con puntaje perfecto, cinco victorias en cinco presentaciones.

Más tarde, Wolverhampton, con el uruguayo Santiago Bueno en el banco de suplentes, perdió 3-1 como local con Leeds United. Los Wolves están últimos sin puntos.

Crystal Palace ganó 2-1 en su visita al West Ham y fue empate 1-1 entre Burnley y Nottingham Forest.

Por otra parte, Rodrigo Bentancur fue titular en el Tottenham Hotspur, que empató 2-2 con Brighton como visitante tras ir perdiendo 2-0 por los goles de Yanjuba Minteh a los 8’ y de Yasin Ayari a los 31’.

El brasileño Richarlison descontó a los 43’ y el 2-2 definitivo llegó a los 82’ por intermedio de un gol en contra de Jan Paul van Hecke. Con este resultado, los Spurs quedaron segundos a cinco puntos del Liverpool, mientras que las gaviotas marchan 14ª con cinco unidades.

Manchester United se recuperó y sumó tras puntos muy importantes al derrotar 2-1 en Old Trafford al Chelsea en un partido que tuvo de todo.

Nada más empezar el partido, a los 5 minutos, fue expulsado de forma directa el arquero del Chelsea, Robert Sánchez, por una dura falta contra Bryan Mbeumo. En ese momento, el entrenador blue, Enzo Maresca, decidió hacer dos cambios, pero no pudo evitar que a los 14’ Bruno Fernandes adelantara a los Diablos Rojos.

Luego, a los 37’, el brasileño Casemiro marcó el 2-0 y más tarde, a los 45’+5, fue expulsado por doble amarilla, motivo por el que para el segundo saltó a la cancha Manuel Ugarte. A los 80’ llegó el descuento por parte de Trevoh Chalobah.

Con este resultado, los Red Devils subieron hasta la novena posición al alcanzar los siete puntos, uno menos que su rival de turno, que está sexto.

