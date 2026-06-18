Mundial 2026

Dirigentes de la AUF hablaron de las entradas “un poco caras” del Mundial 2026

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

Este martes por la noche, se realizó en Miami la primera edición del Uruguay Day, del que fueron parte autoridades del gobierno, del mundo empresarial y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Este networking fue organizado “con foco en inversores potenciales y en seguir promoviendo las ventajas que tiene Uruguay, su potencial y su capacidad importadora, para seguir recibiendo inversiones”.

Uno de los representantes de la AUF en el evento fue Eduardo Ache, integrante del Comité Ejecutivo, quien aseguró que “es fundamental acompañar”, porque “el esfuerzo que se está haciendo para vender la imagen del país posiciona a Uruguay”.

“Nadie discute lo que significa el fútbol, y el fútbol es Uruguay. Tenemos la obligación de acompañar todos los esfuerzos que se hagan desde el punto de vista del país”, añadió en diálogo con FútbolUy.

Con respecto al debut de Uruguay en el Mundial 2026, comentó: “Lamentablemente, no se nos dio el otro día en un partido que era para ganar, pero el equipo encontró temple y mostró lo que la gente quiere. El fútbol tiene eso: no siempre haciendo las cosas mejor se gana; vos podés defenderte los 90 minutos y llevarte un empate”.

Igualmente, “Uruguay va a andar bien”, aseveró, y elogió a la gente que “llenó el estadio”: “A pesar del precio de las entradas, la gente ha acompañado. [En Guadalajara] va a haber una presencia importante de uruguayos”.

Por otra parte, Sergio Pérez Lauro, otro de los miembros del ejecutivo, habló del campamento base de la selección en Playa del Carmen: “Es un lugar de concentración espectacular. Los futbolistas tienen todas las comodidades y están muy contentos, que es lo importante”.

Sobre el empate 1-1 con Arabia Saudita, señaló: “Estuve con ellos [los jugadores] en el vestuario después del partido y había una sensación extraña, de alegría y frustración, porque todos pensamos que nos podíamos haber llevado los tres puntos”.

“Para nuestro poder adquisitivo, las entradas estaban un poco caras, pero, a medida que se acerca la fecha del evento, van bajando los precios”, cerró sobre los pedidos de entradas de parte de los hinchas.

Por José Luis Calvete

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