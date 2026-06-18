Se llevó a cabo el primer Uruguay Day en Miami, donde hubo un importante anuncio

Por José Luis Calvete

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Desde Estados Unidos



Autoridades de gobierno, del mundo empresarial y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fueron parte de la primera edición del Uruguay Day in Miami este miércoles, en la Piero Archugarry Gallery, donde el evento se concretó con la organización de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, el Consulado en Miami y Uruguay XXI, la agencia de promoción de importaciones, inversiones y de marca país.

El Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Secretaría Nacional del Deporte también fueron parte de un networking organizado “con foco en inversores potenciales y en seguir promoviendo las ventajas que tiene Uruguay, su potencial y su capacidad importadora, para seguir recibiendo inversiones”, según explicó a Montevideo Portal Mariana Ferreira, directora de Uruguay XXI.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó la “larga historia de cooperación y valores compartidos” entre Uruguay y Estados Unidos, y valoró que “en los últimos años el intercambio económico bilateral alcanzó registros históricos” con un país que es “un socio clave”, y en el que residen 65.000 uruguayos, “que con su trabajo diario, su talento y su arraigo construyen un puente afectivo y comercial invalorable”.

“Somos excelencia. Así como nuestros futbolistas compiten al más alto nivel, y hablamos de calidad, también lo hacen nuestros productores, empresarios, profesionales y emprendedores. Somos una economía abierta, pero tenemos una capacidad probada de liderar y de destacar en mercados exigentes. No estamos como quisiéramos, pero sí abriendo grandes carreteras para ir en el camino que pensamos que podemos ir”, agregó el canciller.

En la actividad también estuvo el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

Además, Lubetkin confirmó que Alejandro Pereda, secretario nacional de Deporte, firmó “un acuerdo de cooperación con Arabia Saudita y su ministro de Deportes”. “Abre posibilidades de intercambio, tanto técnico como de delegaciones deportivas, y es un paso hacia dos actividades importantísimas que se vienen, como el Mundial 2030 en Uruguay y el de 2034 en Arabia Saudita”, explicó Pereda.

Daniel Castillo, embajador uruguayo en Estados Unidos, remarcó el “sinérgico esfuerzo de las instituciones públicas uruguayas” para concretar el evento. Pablo Menoni, ministro de Turismo, quien ponderó que Uruguay “es un destino de inversiones turísticas” y “uno de los países más seguros de América Latina, dicho por los rankings internacionales”.

Luego hubo un show de candombe a cargo de Mi Morena, con uruguayos residentes en Miami y la participación especial de Gastón Reyno, quien se animó a sumarse a la cuerda de tambores tocando el chico ante la presencia del embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi, y distintas autoridades que confluyeron en una calurosa tarde-noche.

El fútbol no fue protagonista, pero sí colaboró con el objetivo de poder unir a diversas personalidades, casi como si fuera una excusa para juntarse y alinearse detrás del mismo objetivo, aunque en otras canchas.