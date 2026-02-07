Fútbol uruguayo

Diego Aguirre: el 3-1 de Peñarol, el jugador que lo dejó contento y panorama de lesionados

Peñarol debutó este sábado en el Torneo Apertura con un triunfo 3-1 sobre Montevideo City Torque en el estadio Campeón del Siglo, pero el partido quedó prácticamente sentenciado en el primer tiempo porque sus tres goles a la media hora.

“El partido se presentó muy favorable. Eso, en general, no te pasa. Nos dio para manejar distinto el partido”, dijo Diego Aguirre, entrenador del Carbonero, al término del encuentro en conferencia de prensa.

“No quiero sacar muchas conclusiones de este comienzo, va una fecha. Hay que darles minutos a los jugadores nuevos, que el equipo agarre rodaje. Tuvimos mucha suerte en encontrar los goles rápidos y eso nos dio muchas posibilidades de mostrar buenas cosas”, añadió.

Con respecto al bajón en el segundo tiempo, indicó: “Siempre lo sentís en peligro [al resultado] por más de que tengas una diferencia a favor. Es una alerta y tuvieron una ocasión clara para el segundo gol. A veces pasa que te sentís que el partido está ganado, tenemos que aprender de lo que pasó hoy”.

“De a poquito vamos haciendo que los jugadores nuevos se vayan adaptando y acostumbrando a jugar. A partir de que ganamos, vamos a estar mejor”, porque “tenemos que ganar todo este año, pero hay que ir de a poco; primero el Apertura, que es un objetivo que sí o sí tenemos que lograr”, expresó.

“Los primeros cambios no estaban previsto hacerlos, pero los jugadores [Diego Laxalt y Franco Escobar] estaban con el esfuerzo del primer tiempo y el partido estábamos cerca de ganarlo”, explicó.

Y agregó: “Estaba previsto que entrara [Luis] Angulo por [Gastón] Togni y [Eduardo] Darias”, quien “fue el mejor”. “Si hay algo con lo que quedé contento hoy, fue con cómo jugó Darias”, afirmó.

Del extremo colombiano, valoró: “Vino y lo tiré para adentro para que se vaya adelantando. Mostró algunas cosas interesantes”.

Sobre los lesionados, comentó que Lucas Hernández “tiene el alta”, por eso estuvo de suplente, Maximiliano Olivera “se reincorpora esta semana a los trabajos con el grupo y vamos a contar con él para el próximo partido o para el otro”, “el caso de Abel [Hernández] es el más retrasado, pero viene bien su recuperación”, y Nahuel Herrera “está en proceso de recuperación de la fatiga que sufrió”.

Y cerró hablando del periodo de pases, en el que aún “puede haber alguna incorporación todavía”. “Estamos bien para esta primera parte”, dijo, y detalló sobre Nicolás Vallejo: “No voy a referirme más a ese tema”.

“Fue muy rápido, hace dos días surgió la posibilidad” de Mauricio Lemos. “En 24 horas se resolvió, no lo veníamos trabajando. Es una buena incorporación”, concluyó.

