Apertura: Peñarol fue contundente y derrotó 3-1 a City Torque en el Campeón del Siglo

Peñarol salió con todo y prácticamente liquidó su debut en el Torneo Apertura en el primer tiempo. Con tres goles en los primeros 45 minutos, derrotó 3-1 a Montevideo City Torque en el estadio Campeón del Siglo por la primera fecha.

Los locales rápidamente se pusieron en ventaja gracias a Matías Arezo, quien al minuto de juego capturó la pelota al borde del área, luego de que la defensa ciudadana no pudiera rechazar, y batió a Franco Torgnascioli con un potente disparo.

El Carbonero tenía el control de la posesión de la pelota y la manejaba con criterio; atacaba, sobre todo, por la banda izquierda con Diego Laxalt, quien a los 8’ fue clave con un muy buen centro que conectó Gary Kagelmacher para anotarse en propia puerta y ampliar la ventaja.

Con el correr de los minutos, Montevideo City Torque se acomodó en la cancha, comenzó a tener más la pelota y logró pisar el área aurinegra. A los 16’ generó peligro por primera vez con una volea de Franco Romero tras un centro que pegó en el lateral de la red del lado que no suma.

Más tarde, a los 19’, Esteban Obregón remató desde fuera del área y obligó a una gran intervención de Sebastián Britos. A los 27’, Leonardo Fernández ejecutó un tiro libre que estuvo cerca de ser desviado por Lucas Ferreira en el segundo palo.

El resultado se transformó en goleada a los 32’, cuando Leo Fernández volvió a hacerse cargo de un tiro libre y, nuevamente, envió un centro. Esta vez fue más cerrado y apareció el argentino Gastón Togni para anticiparse a Torgnascioli para poner el tercer gol mirasol.

Un poco más parejo

Al comienzo del segundo tiempo, sobre los 54’, el recién ingresado Lucas Duré capturó la pelota lejos del área, se acomodó y sacó un potente disparo que se coló en el ángulo superior del arco defendido por Britos, poniendo así el descuento ciudadano.

Con el gol, Torque se animó más y pisó más el área de Peñarol, pero sin tanto peligro y sufrió un poco atrás, como a los 69’, cuando Eduardo Darias recuperó la pelota, corrió hacia adelante y disparó, pero el golero ciudadano justo puso la mano para forzar el tiro de esquina.

Dos minutos más tarde, Sebastián Cáceres recibió en la banda derecha y la visita casi se pone a un gol con un cabezazo de Obregón, pero su intento, desde el borde del área chica tras el centro del mediocampista, se fue ancho. A los 73’, Britos contuvo otro disparo lejano de Duré.

Darias volvió a generar peligro a los 90’+1, y nuevamente eludiendo rivales; recibió sobre la banda izquierda, dejó a dos contrarios por el camino con un amague, se sacó de arriba hasta a tres jugadores de Torque más y remató desde el punto penal, pero se le fue muy ancho.