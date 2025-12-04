Derechos de TV: clubes triplicarán ingresos, fútbol 12 meses y mejoras en infraestructuras

Fútbol uruguayo

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dio a conocer este jueves los nombres de las empresas ganadoras de la licitación por los derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-29.

Sumados todos los ingresos, el total es de US$ 67.547.000 anuales, más de 270 millones en cuatro años. Con esta cifra, el ingreso de los clubes profesionales estará “más que triplicándose”, dijo el titular de la AUF.

Los números exactos los comunicarán más adelante.

Ahora “hay que organizar una liga de forma profesional, mucho más parecida a lo que hay en el mundo”. “Tenemos que saltar de nivel. No puede haber una cancha en el fútbol uruguayo sin iluminación, con el césped mal cortado, despintada, sin buenas butacas”, añadió.

“Tenemos que ampliar la cantidad de canchas disponibles”, indicó, y aseguró: “Llegó la era de la excelencia y no podemos fallar”.

Con respecto a las transmisiones, señaló: “Estamos obligados a transmitir todos los partidos, y más, porque ahora se transmiten partidos que antes no se pasaban (fútbol femenino, Primera División Amateur, etc.). A su vez, va a haber muy buenas transmisiones de los torneos amateurs”.

“Tenemos que tener fútbol los 12 meses. En todas las competencias tiene que haber una coordinación, tenemos que jerarquizar nuestro departamento de competencias”, y “tenemos que arrancar en enero” la temporada.

Por último, Alonso se refirió a la posibilidad de que aumenten los costos para los abonados: “Cuando hicimos la presentación del fútbol uruguayo el 21 de abril, dijimos que ya se recaudaban 65 millones de dólares, y acá estamos llegando a la misma cifra”.

“Es decir, no habría ninguna necesidad de que esto se refleje en un aumento del costo para la gente, a la que le vamos a dar un mejor producto”, concluyó.

